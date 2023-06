Abascal: «¿Yolanda Díaz está dispuesta a pactar con ETA y soltar violadores? Pues yo creo que sí»

Santiago Abascal evitar hacer «comentarismo político» sobre la guerra abierta entre la plataforma Sumar de Yolanda Díaz y las facciones de Podemos lideradas por Pablo Iglesias. «No sé si va a haber acuerdo. A mí me importa saber qué es lo que van a defender, cuál es la diferencia real entre ellos. ¿La señora Yolanda Díaz está dispuesta a pactar con ETA, igual que el señor Iglesias? ¿Está dispuesta a soltar violadores, igual que las señoras Montero y Belarra? Pues creo que sí, porque son lo mismo», afirma tajante Abascal.

«Lo que pasa es que no sabe muy bien cómo engañar a los españoles. Son comunistas disfrazados, gente que no cree en la libertad, que no cree en la unidad de la nación, gente que no cree en la separación de poderes y está buscando la fórmula, en algunos casos con la ayuda del presidente del Gobierno. En el caso de Sumar, la fórmula es para ver cómo engañan a más gente», reflexiona.

El pasado mes de abril, Abascal ironizó con que «de esto va lo de Sumar», la plataforma de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de «sumar y sumar gente al paro», de «multiplicar la pobreza» y de «elevar al cuadrado el sufrimiento de nuestra gente», haciendo alusión a los datos de desempleo y paro juvenil. Así lo indicó Abascal en sus redes sociales, refiriéndose a los datos que indican que España sigue siendo el país con más desempleo de toda la OCDE con una tasa de paro del 12,8% a cierre de febrero. «Es la consecuencia de haber convertido el Ministerio de Trabajo en una agencia de comunicación colorines», añadió el líder de Vox.

La decisión de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales al 23 de julio para «clarificar» la situación política tras la debacle socialista del domingo 28 de mayo no tiene ningún impacto en la intención de voto. La encuesta de Data10 para OKDIARIO -la primera tras la convocatoria de los comicios- constata que los españoles tienen decidida su papeleta y los bloques permanecen intactos. El Partido Popular ganaría las elecciones (141 diputados) y, sumando con Vox (44), lograría una holgada mayoría absoluta de 185 escaños. El PSOE (84) y Podemos con Sumar (40) no tienen opción alguna de revalidar el Gobierno.