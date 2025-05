El líder de Vox, Santiago Abascal, ha exigido a Red Eléctrica, presidida por la ex ministra socialista Beatriz Corredor, «responsabilidades criminales» por su gestión del apagón que afectó el pasado lunes a toda la España peninsular y gran parte de Portugal. La Audiencia Nacional investiga si la muerte de al menos seis personas en nuestro país por su posible vinculación al apagón.

El presidente de la formación con sede en la madrileña calle de Bambú dio un discurso por el Día del Trabajador durante la manifestación convocada por el sindicato Solidaridad, afín a su formación, en la capital de España.

Durante su intervención, Abascal se quejó de los elevados impuestos que tiene que afrontar la ciudadanía frente a los escasos servicios públicos que, a sus ojos, presta el Estado. «Mientras más pagáis, menos recibís», ha lamentado el líder de Vox. En ese sentido, ha empatizado con los habitantes respecto a que, con el tiempo, «más dificultades tienen los españoles para llegar a final de mes».

«Mientras más pagan los españoles hay más Koldos por las empresas públicas», ha asegurado el también diputado en el Congreso. De esta forma aludía a Koldo García, el que fuera asesor del ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ambos imputados en el Tribunal Supremo por el presunto amaño de contratos públicos en la adquisición de material sanitario durante los peores meses de la pandemia.

El dirigente del partido conservador también se refirió a Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica y ex ministra de Vivienda con quien fuera presidente socialista del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. A la política socialista le ha exigido que afronten penalmente su gestión del apagón eléctrico.

«Mientras más pagan los españoles, hay más Beatricez Corredor por las empresas públicas, como ahora en Red Eléctrica, con responsabilidades criminales», aseveró el presidente de Vox.

«Ideologías nefastas, suicidas y ruinosas»

Concretamente, Abascal aludió a las muertes provocadas por la brusca interrupción del suministro energético en toda la península. El líder de la formación de Bambú acusó al Gobierno de «imponer ideologías nefastas, suicidas y ruinosas que quitan la vida a la gente porque se han llevado por delante la vida de personas».

La presunta imprudencia en la gestión del suministro eléctrico está ya en manos de la Justicia. La Audiencia Nacional investigará para comprobar si los fallecimientos fueron provocadas por la crisis eléctrica. Por el momento, el juez José Luis Calama ha acordado abrir una causa de oficio para investigar si el apagón en la red eléctrica pudo ser un acto de sabotaje informático.

La primera víctima tras el apagón fue vecina del madrileño barrio de Carabanchel. La mujer de 52 años murió a las 22:00 horas del lunes tras incendiarse su casa por una vela, según los equipos de emergencias que se desplazaron al lugar.

Otra mujer, en este caso en Alcira (Valencia), murió el mismo lunes del apagón en su domicilio tras quedarse sin electricidad el respirador que le proporcionaba el oxígeno. Padecía una afección cardiopulmonar que le impedía respirar por sí misma sin el auxilio de dicho respirador. Los agentes de Policía Nacional acudieron a los 30 minutos del apagón, después de que se quedara sin energía su respirador. Trataron de reanimarlo durante 20 minutos, sin éxito y se declaró su fallecimiento por causas naturales.

Otras tres personas perdieron la vida en su vivienda, un matrimonio de ancianos y su hijo, por una posible intoxicación por monóxido de carbono producida por un generador que utilizaron para garantizar el funcionamiento de un respirador para uno de los fallecidos durante el apagón.

La sexta muerte fue un alemán de 60 años en un incendio en Algeciras (Cádiz) provocado por unas velas que iluminaban la vivienda durante el corte de suministro eléctrico.

Todo ello, mientras la presidenta de Red Eléctrica se aferraba al cargo asegurando: «No voy a dimitir». «Mi trayectoria es asumir las responsabilidades que en cada momento yo he decidido asumir. Si tuviera conciencia de que he hecho algo mal, la primera que lo plantearía sería yo»,

Además, defiende que la forma en la que se actuó fue la correcta y no asume fallos «Sería decir que los servicios no han funcionado correctamente y no ha sido así», indicó en su primera comparecencia dos días después de que tuviera lugar el gran apagón.