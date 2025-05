Corredor compró un piso de 700.000 € en la playa de Ibiza tras ponerla Sánchez al frente de Red Eléctrica

La presidenta de Red Eléctrica y ex ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, señalada por la crisis del apagón que afectó a casi toda España el pasado 28 de abril, se compró una casa en Ibiza en plena pandemia tras ser colocada por Pedro Sánchez, jefe del Ejecutivo, al frente del operador controlado por el Estado.

En concreto, según ha podido saber OKDIARIO a partir de la información obrante en el Registro de la Propiedad, Beatriz Corredor Sierra adquirió esta vivienda en el municipio ibicenco de San José, cerca de Cala Tarida. La fecha de escritura data del 30 de julio de 2020. Es decir, la compra se formalizó en plena pandemia de coronavirus y después de que Sánchez avalara su nombramiento como presidenta de Red Eléctrica a finales de febrero de aquel año. Corredor, divorciada, adquirió el cien por cien de esta residencia próxima al mar.

La documentación del Registro de la Propiedad señala que la vivienda tiene una «superficie construida de 78,96 metros cuadrados» y dispone de «dos terrazas y un jardín, con una superficie construida global de 68,98 metros cuadrados». El inmueble dispone como anejo de una plaza de aparcamiento situada a nivel de planta baja, con una «superficie aproximada de 11 metros cuadrados». El conjunto residencial en que se encuentra la vivienda cuenta también con piscina.

Según reza en distintos portales inmobiliarios, un inmueble de estas características -construido en 2011- ronda los 700.000 euros de precio de mercado en esta zona. Además, este enclave aparece definido así: «Cala Tarida es una zona popular y codiciada. Sus aguas cristalinas e instalaciones la hacen ideal para familias o para quienes deseen disfrutar de momentos de relax agradables e inolvidables. Nos encontramos en la costa suroeste de la isla, donde las puestas de sol emocionan y llenan la vista de color y sueños», dice una de las descripciones.

«Restaurantes, parada de taxis, spa y gimnasio, centro comercial, farmacia, parada de autobús, supermercados, bares y alquiler de coches: todo a poca distancia. En transporte público se puede llegar a casi todo en pocos minutos», añade la reseña.

Esta vivienda adquirida en 2020 en Ibiza no figura en la última declaración de bienes y rentas que presentó Beatriz Corredor en el Congreso de los Diputados con fecha de 27 de noviembre de 2019 como electa por Madrid. Aquí constan otras cuatro propiedades, que son una vivienda con garaje (chalet adosado) adquirida en 1998 en Madrid; una «vivienda ático» con trastero comprada en 2006 también en Madrid y un garaje anexo; un apartamento con garaje y trastero localizado igualmente en Madrid con fecha de adquisición de 2018 y un solar cuya propiedad data de 2001.

Vista aérea de San José (Ibiza) donde Beatriz Corredor compró una vivienda en 2020. (Imagen: Google Earth)

Además, Corredor afirmó tener 6.241 euros en una cuenta corriente y 134.743 euros en un plan de pensiones. También reflejó un capital asegurado como seguro de vida de 421.000 euros. Y declaró poseer un Volkswagen Lupo de 1999, un Toyota Yaris de 2016 y un Audi Q5 de renting (2016).

Junto a ello, la ex ministra de Vivienda del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recogió en dicha declaración cuatro hipotecas con Caixabank, fechadas entre 2006 y 2018, con un saldo pendiente en noviembre de 2019 de un total de 119.756 euros.

Sueldo de 546.000 euros

Como presidenta de Red Eléctrica (Redeia) y afiliada al PSOE, percibió en 2024 una retribución total de 546.000 euros brutos, distribuidos en 30.000 euros de salario fijo y 16.000 euros en dietas. En 2020, primer año en el cargo actual y mismo ejercicio en el que se compró dicha casa en Ibiza, la ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid -donde coincidió con Sánchez- cobró 464.000 euros.

La socialista Beatriz Corredor (Madrid, 1968), responsable directa del apagón histórico del pasado 28 de abril que provocó al menos una decena de muertes y pérdidas económicas de 1.600 millones, según estimación de la CEOE, no tiene ninguna formación ni experiencia profesional relacionada con el sector energético. Licenciada en Derecho, ingresó en 1993 en el cuerpo de Registradores de la Propiedad.

Tras permanecer en silencio casi dos días después del apagón eléctrico que afectó a la Península Ibérica, Corredor declaró este miércoles que no contempla dejar el cargo tras lo sucedido. «Mi trayectoria es asumir las responsabilidades que en cada momento yo he decidido asumir. Si tuviera conciencia de que he hecho algo mal, la primera que lo plantearía sería yo», manifestó Corredor, preguntada por la posibilidad de dimitir después del apagón masivo de nefastas consecuencias. «Sería decir que los servicios no han funcionado correctamente y no ha sido así. Por lo tanto, la respuesta es no», señaló la ex presidenta de la Fundación Pablo Iglesias (2018-2020) en una entrevista en la cadena Ser.

Además, pese a que todavía no se conoce la causa real del apagón, Corredor se mostró convencida de que no se repetirá otro corte eléctrico de similares dimensiones. «A día de hoy no va a volver a ocurrir, porque hemos aprendido, tenemos todas las medidas de seguridad para que sea así. Los ciudadanos tienen que estar tranquilos», apostilló.