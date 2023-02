Abascal adelantó a Feijóo el nombre de Tamames y el líder del PP lo vio «muy folclórico»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, avanzó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la posibilidad de que fuera Ramón Tamames su candidato a la moción de censura para que «no se enterara por los medios». Y la reacción que tuvo el jefe de la oposición sobre ello, según fuentes populares, es que «todo es muy folclórico», mostrando preocupación por la «imagen internacional que vamos a dar» en las televisiones. «España es un país serio», es lo que trasladan desde el equipo más próximo a Feijóo y lo que plantea Vox con Tamames es «un disparate», resumen las mismas fuentes.

Asimismo, en la conversación telefónica que Abascal tuvo con Feijóo, el líder de Vox, remarcó que habían optado por el nombre de Tamames por ser un perfil «no partidista», que viene del «mundo académico», según tales fuentes. Sin embargo, el presidente del PP le replicó que dicha moción de censura supondría dar «una victoria a Sánchez» y le remarcó que la «verdadera» moción de censura que contemplan los populares es la cita del próximo 28 de mayo en las urnas de las elecciones municipales y autonómicas.

«Mi padre, no mi abuelo»

Asimismo, fuentes del PP revelan que el propio Feijóo le trasladó su impresión al profesor Tamames, con el que comió en las últimas semanas y habló también por teléfono. Fue el economista de 89 años, ex diputado del PCE y cofundador de IU, quién pidió a Feijóo conocer su «opinión» y el líder del PP le dijo que si fuera su padre, «no te dejaría hacer esto», a lo que Tamames le respondió: «Confía en mí».

Además, el profesor le bromeó con que podía ser su abuelo, extremo que Feijóo dejó en «mi padre, no mi abuelo» por cuestiones de edad. El jefe de la oposición tiene 61 años. El presidente del PP le advirtió además de la dureza del debate, teniendo que dar la réplica a unos quince portavoces de las fuerzas parlamentarias en el Congreso. Sin embargo, Tamames le respondió que no se moriría «tranquilo» si no cumpliera con lo que, a su juicio, es su deber, añaden las fuentes citadas.

En los contactos mantenidos entre Feijóo y Tamames, el economista y posible candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno vía moción de censura no le pidió ningún consejo sobre el discurso, si bien lo que sí le comunicó es que está dispuesto a presentar «un dictamen sobre la situación por la que atraviesa el país», apuntan las fuentes del PP. Los populares subrayan que ellos ni han colaborado en este asunto ni tienen el más mínimo interés en contribuir a dar aire a esta iniciativa. «Es la moción de Vox», insisten. Sobre el sentido del voto, las mismas fuentes sostienen que Tamames no le pidió expresamente el voto, si bien el PP sigue apostando por la abstención. Lo mismo que antes de conocer el nombre del posible candidato.