La Diputación de Vizcaya que tapa el ocultismo inmobiliario de Celaá depende de los socialistas

La última casa descubierta por OKDIARIO de la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, es una mansión de más de 310 metros cuadrados en un histórico palacete de lujo totalmente reformado en el privilegiado y elitista barrio de Neguri. Su valoración real es de dos millones de euros, y es que se trata de dos pisos unidos en uno para permitir a la ministra de Enseñanza disfrutar de toda una planta del palacio. Pero Celaá ha ocultado este inmueble en su declaración de bienes oficial gracias a una valoración del Catastro que otorga a semejante inmueble el increíble valor de cero euros.

Y ese Catastro depende de la Diputación de Vizcaya, un organismo que depende del Partido Socialista del País Vasco porque su cogobierno ha sido pactado entre los nacionalistas de PNV y los socialistas del PSE. El Catastro depende directamente de esta Diputación. Y es el Catastro de Vizcaya el que tiene que asignar un valor adecuado a sus exigencias legales al inmueble, tal y como ya ha hecho con el resto de viviendas del mismo barrio.

Hasta el pasado 9 de octubre el Registro de la Propiedad no había consignado la documentación de la compra que debía entregarle Isabel Celaá. De hecho, la compra de la casa se realizó el pasado 30 de julio y, pese a ello, hasta el 9 de octubre, no había aparecido consignado el inmueble en el Registro. En medio de esas dos fechas, casualmente, se publicó la increíble declaración de bienes de Celaá en la que asegura que valen 195.408 euros la suma de su chalé de lujo de 700 metros cuadrados y 4.500 metros cuadrados de vivienda en la lujosa zona de Berango, su finca aneja compartida de 17.000 metros cuadrados, su caserío familiar de once hectáreas y su piso compartido con dos hermanos en pleno centro de Bilbao junto a la Plaza de Toros de Vistalegre.

La explicación de la portavoz del Gobierno a su inexplicable ocultismo se apoyó en la valoración catastral: según ella, había plasmado los valores catastrales, cosa que no aparece en la ley de altos cargos. Puesto que la mansión en el palacete de Neguri marcaba cero euros por omisión del Catastro, la suma de esta impresionante casa de dos millones de euros a ese valor era de cero.

Pero, en estos momentos, ya han sido depositados los documentos y, sin embargo, la valoración del Catastro sigue marcando cero euros. Y el organismo en cuestión que debe zanjar esa farsa dependen del mismo partido de Celaá. Porque el PNV y el PSE-EE de Vizcaya pactaron cogobernar la Diputación Foral de la que depende el Catastro. La Diputación, de este modo cuenta con un reparto perfecto de cargos entre la gente de PNV y los socialistas.