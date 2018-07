El consejo de RTVE cae porque una diputada de ERC socia del PSOE está en un foro separatista en Cuba

Ana Surra, la diputada de ERC que no acudió a votar en el Congreso a los últimos cuatro consejeros de RTVE y que no anticipó al PSOE tal ausencia se encontraba en Cuba participando en un foro de fuerzas de izquierda para denunciar la “represión” que, su juicio, hay en España contra los separatistas catalanes.

OKDIARIO preguntó a la portavoz del PSOE en la Cámara baja, Adriana Lastra, si las dos ausencias que se produjeron en el Pleno, la de Ana Surra, de ERC, y la Jordi Xuclà, del PDeCAT, habían sido comunicadas al PSOE antes de la votación como proponente de la lista pactada con Podemos y PNV que necesitaba 176 votos para salir adelante.

En respuesta a este medio, Lastra contestó que sólo se les comunicó una ausencia, sin precisar cuál. OKDIARIO ha podido confirmar a través de fuentes oficiales del PDeCAT que Jordi Xuclà sí informó a los socialistas del retraso de un vuelo que le hacía imposible estar presente en esta votación.

Con el voto de Ana Surra, de no haber estado en La Habana (Cuba) recaban apoyos al proceso secesionista, la renovación del Consejo transitorio de RTVE se habría completado este lunes en el Congreso, pese al error de los dos diputados de la izquierda cuyo nombre todavía no ha trascendido. Además, Surra no solicitó el voto telemático, según han informado fuentes parlamentarias. Los otros ocho diputados de ERC, según fuentes de su grupo, votaron “como debían”.

Desde Unidos Podemos, su portavoz en la Comisión Mixta, Noelia Vera, ha asegurado que todos los integrantes de su grupo parlamentario votaron correctamente.

A sólo un voto

Este lunes faltaban por recibir el visto bueno de la mayoría absoluta de la Cámara baja los cuatro consejeros propuestos por el Senado, que no consiguieron allí dicho apoyo por la oposición del PP.

De este modo, los votos de la izquierda se quedaron en 176, a sólo uno de hacer posible la renovación. Ahora, según dan por hecho fuentes parlamentarias, será el Gobierno el que nombre un “administrador único” hasta la aplicación de la Ley del Concurso público para RTVE 5/2015 el próximo otoño.

Los dos errores de diputados todavía sin identificar se debieron a que depositaron la papeleta con el nombre del candidato a presidir el Consejo de Administración de RTVE, Tomás Fernando Flores, que se iba a elegir justamente en un votación posterior. De esta manera, tales votos fueron declarados “nulos”.

Por parte del PSOE, su portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, declaró que la dirección de su grupo desconocía por completo si tales equivocaciones se habían producido en la bancada socialista y zanjó el asunto asegurando que, en todo caso, se trataron de dos “errores humanos”.

Fundado por Fidel Castro

Políticos independentistas de ERC, la CUP e Izquierda Unida viajaron este domingo al Foro de Sao Paulo en La Habana, un encuentro internacional de fuerzas políticas de izquierdas fundado el año 1990 por Fidel Castro, con el propósito de presentar una moción de apoyo al “ejercicio de los derechos y libertades en Cataluña”.

Durante su estancia de tres días en Cuba, la delegación española también quiere llegar a un acuerdo con los principales actores políticos que participarán en este foro crear un grupo de observadores internacionales para que fiscalicen el juicio del 1-O en el Tribunal Supremo contra los secesionistas catalanes.