Por qué Hernán Cortés está enterrado en México si murió en España y por qué sus restos sufrieron varios traslados

Los restos de Hernán Cortés se encuentran enterrados en una pequeña y recóndita iglesia del centro histórico de Ciudad de México, junto al Hospital de Jesús que él mismo fundó. Sus restos, que han sido movidos varias veces a lo largo de los siglos fueron llevados a México pese a morir en España. ¿Por qué? ¿Qué motivó ese traslado inicial?

En realidad el conquistador murió en 1547 en Castilleja de la Cuesta (Sevilla) y fue enterrado allí provisionalmente. Pero él había dejado escritas unas voluntades testamentarias en las que estipulaba que, de ser posible, sus restos debían ser llevados a la Nueva España antes de que se cumplieran diez años de su muerte. Expresaba también un amor profundo por esa tierra que consideraba su hogar «tan amada por mí».

No hay que olvidar, si la leyenda negra no lo impide, que en 1521, un reducido grupo de españoles liderados por Hernán Cortés, con el apoyo de una amplia coalición de pueblos indígenas, conquistó a sangre y fuego Tenochtitlán, la gran capital de los aztecas. En cierto modo, la conquista de México por Hernán Cortés fue una guerra de liberación de los pueblos mexicanos frente al dominio azteca.

Diecinueve años después de su muerte, su familia cumplió su voluntad: en 1566, sus restos fueron exhumados y enviados en una urna cerrada a México, donde fueron depositados inicialmente en el templo de San Francisco de Texcoco.

Lo que él quería, originalmente, era ser sepultado en un monasterio que mismo ordenó construir en Coyoacán. Sin embargo, ese edificio nunca se terminó porque los fondos se utilizaron para otros proyectos.

Sus restos vivieron varios traslados internos en México motivados por la propaganda y las exageraciones históricas que retratan España como una nación cruel, intolerante y sanguinaria, y por problemas de seguridad hasta llegar finalmente a una pequeña iglesia.

Pero antes de eso, en 1823, ante el riesgo de profanación por el sentimiento antiespañol, fueron escondidos por Lucas Alamán. Fue Indalecio Prieto, en 1946, quien descubrió un documento en la embajada de España que revelaba el lugar secreto donde reposaban los restos del explorador, cuya autenticidad fue confirmada. Se trataba de la Iglesia de Jesús Nazareno. Este lugar fue el elegido porque está anexo al Hospital de Jesús, el primer hospital de América fundado por el propio Hernán Cortés en el sitio donde supuestamente se encontró por primera vez con Moctezuma.

A pesar de ser sitio histórico de gran relevancia, hoy en día la tumba de Hermán Cortés es descrita frecuentemente como un lugar olvidado, discreto y que no suele estar en las rutas turísticas convencionales.