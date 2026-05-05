El crimen del marroquí de Esplugas de Llobregat ha dejado a la población del municipio en un estado de indignación y miedo. Los vecinos de Finestrelles aún asimilan el trágico asesinato que vivieron el pasado sábado por la mañana. «Pudo haberme matado a mí», confiesa a OKDIARIO una de las vecinas.

Casi tres días después del brutal asesinato, en el que un hombre de mediana edad y de origen marroquí le quitó la vida a una menor de 16 años, los vecinos salen a las calles con cierta desconfianza y recelo. Los vecinos no solo tienen miedo por ellos, también por sus hijos, quienes no quieren que vayan al colegio solos o salgan a la calle a jugar.

OKDIARIO ha podido hablar con varios de los vecinos de la zona de Esplugas y han confesado que, a pesar de que haya podido ser un hecho aislado, «tienen miedo». No solo por ellos, sino también por sus hijos y los menores que tienen a su cargo. «Yo trabajo en una de las casas como niñera, y no dejo que los niños salgan solos nunca. «Prefiero no dejarles solos», cuenta una de las entrevistadas a este periódico. Y añade: «Seguimos teniendo miedo, nunca se sabe».

Una vecina ha relatado que ella se enteró del crimen a través de un grupo de WhatsApp en el que les advertían a todos que no salieran a la calle porque habían apuñalado a una joven y no se conocía el paradero del agresor. «Aunque sea un caso aislado, yo voy con miedo e intento estar alerta.»

«Yo estaba paseando el sábado por la mañana y me para un coche y me grita que corra a mi casa, que hay un loco suelto y acaba de apuñalar a una chica. Y está con el cuchillo persiguiendo a la gente», relata Esther a este periódico. Esta vecina cuenta a OKDIARIO que automáticamente salió corriendo y se lo contó a su marido. «El apuñalamiento ocurrió debajo de mi casa. Mi marido vio cómo llegaron los primeros servicios de ambulancias y enfermeras. Intentaron reanimarla, pero fue imposible».

Esther explica a este periódico que los vecinos están «muy preocupados» y que no «entienden la motivación del crimen». La zona en la que ocurrió la tragedia no tiene tiendas, ni servicios. «Esto es un barrio en el que solo circulan en coche los vecinos, no es un lugar de paso, simplemente la gente que acude al hospital (Sant Joan de Deu)».

Y añade: «Por el estado en el que se encontraba, se encontraba en un momento de enajenación mental o bajo los efectos de alguna sustancia, porque iba diciendo incoherencias. Pero el barrio está muy afectado». Esta vecina denuncia que el barrio necesita mayor control policial.

Crimen en Esplugas

El principal problema que los vecinos denuncian ahora es que hay una evidente falta de efectivos de los Mossos d’Esquadra. Esta vecina explica a OKDIARIO que no están protegidos y que apenas se sienten cuidados por los agentes. Además, señala que los agentes apenas pasan tres veces al día por la zona y en coche. También ha denunciado que cuando ha habido un problema y se les ha necesitado, tardan mucho en llegar hasta la zona porque solo «pasan de vez en cuando».

Esta vecina ha explicado que los robos cada vez son mayores en Esplugas y que por eso necesitan reforzar el número de efectivos policiales que patrullan esta zona situada a las afueras de Barcelona. Según datos difundidos por el Ministerio del Interior, entre marzo de 2025 y febrero de 2026 se registraron 3.247 delitos, frente a 2.983 del periodo anterior. Eso supone un aumento del 8,9% interanual.

Otros resúmenes de datos del Ministerio del Interior sitúan a Esplugas con un aumento del 10,3% de criminalidad en el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024.

El municipio barcelonés sigue conmocionado tras el brutal crimen de una de sus vecinas, sucedido este sábado por la mañana en plena calle a manos de un hombre que, tras quitarle la vida a la menor, huyó del lugar. Los hechos sucedieron sobre las 11 horas en la calle Joan Miró, en la zona de Finestrelles. La menor se encontraba paseando por la vía cuando un hombre, por sorpresa, comenzó a acuchillarla en repetidas ocasiones. El individuo usó un arma blanca para apuñalarle en tórax y cuello.

Posteriormente, huyó del lugar del crimen e hirió a otro hombre que se encontraba en la zona y que, tras presenciar los hechos, se acercó para tratar de impedir que el individuo acabara con la vida de la joven. Los Mossos d’Esquadra detuvieron al asesino al día siguiente del crimen.