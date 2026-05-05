Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha analizado el final del juicio del caso Mascarillas en el Tribunal Supremo, denunciando una clara maniobra del Ejecutivo para desviar la atención hacia el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos. El director de este periódico ha considerado que el Gobierno ha centrado «toda la ira de los medios en José Luis Ábalos» para que Pedro Sánchez, presidente del Ejecutivo «se vaya de rositas».

Inda ha señalado que el Gobierno está actuando «de manera orquestada» al lanzar «a sus medios a poner a parir a José Luis Ábalos por haber mentido en el Tribunal Supremo». Ante esto, el director de OKDIARIO recuerda que el ex ministro «ha ejercido lisa y llanamente su derecho a mentir», amparado en «su condición de imputado».

El director de OKDIARIO también ha comentado que esta estrategia judicial la han utilizado otras figuras de la trama como Koldo García, quien ha sido «el que más mintió de largo», y el empresario Víctor de Aldama, aunque ha matizado que este último «dijo muchísimas verdades» y actualmente «está colaborando con la justicia».

Inda ha señalado que «aquí el único ganador es Pedro Sánchez». El presidente socialista habría logrado amortiguar el golpe tras las declaraciones en las que Aldama «tiró de la manta y habló de esa sede del Instituto de Empresa», con la que señaló directamente a Begoña Gómez, esposa de Sánchez, a quien Inda califica abiertamente como «la testaferro del presidente del Gobierno».

Sin embargo, el periodista ha advertido que, aunque Sánchez «se vaya de rositas por el momento», la realidad de la trama es innegable. «A nadie se le puede engañar y lo que es evidente es que esto no es el caso Koldo García y, por supuesto, tampoco es el caso Víctor de Aldama Este es el caso Sánchez», ha sentenciado con rotundidad.

«Hay que concluir que esto era una operación del Gobierno a nivel global y, por tanto, esto es el caso Pedro Sánchez», recalca Inda para finalizar. El director de OKDIARIO ha mandado una advertencia al presidente del Gobierno: «Se puede engañar a todos un poco de tiempo, todo el tiempo a unos pocos, pero es imposible engañar a todos todo el tiempo».