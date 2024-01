Marcelo Gullo: «La revisión de los museos de Urtasun es un plan de la izquierda para destruir la hispanidad»

El hispanista argentino Marcelo Gullo, reconocido analista del paso de España por América que rechaza la leyenda negra española que se basa en los tres pilares de expolio, cristianización y genocidio, está convencido de que la propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de «revisar» los museos es un paso más del plan preconcebido por una izquierda muy ideologizada que busca «destruir la hispanidad».

«Su propuesta forma parte de un plan perfectamente organizado de la izquierda de paíes como España, México, Colombia. Chile, Venezuela o Cuba, para deconstruir España basado en un falso gramscianismo», sostiene Marcelo Gullo.

PREGUNTA.- La propuesta del ministro Urtasun de «descolonizar» los museos estatales españoles, ¿es un ejemplo de la subordinación ideológica perfecta que usted dice que hay en España?

RESPUESTA.- Vendría a completar un plan definitivo de subordinación ideológica cultural de España, cuyo nudo central es esa leyenda negra, el huevo de la serpiente. Hay dos formas de abordar este tema. Una, es un análisis histórico de la falsedad de las formulaciones del ministro; la otra, un abordaje político. Desde el punto de vista de la historia, es posible demostrar que las afirmaciones del ministro son absolutamente falsas. Porque España no conquistó América, España libera América. Ése es el punto central que los españoles tienen que entender. Cuando España llega a América, en América reinaba el terror , a violencia, la sacrificios humanos: América era un infierno.

P.- ¿Una civilización tribal que España cambia?

R.- Que España libera, en el sentido antropológico y político. Lo que encuentra España en América es, por ejemplo, en México, un imperialismo antropófago, que sí conquistaba territorios para devorarlos. Por eso, cuando Hernán Cortés llega, sus 400 hombres no podrían vencer al ejército azteca, que tenía 200.000. Pero lo vence. ¿Por qué? Porque Hernán Cortés reúne a 300.000 personas de los pueblos oprimidos por los aztecas.

Entremos en el segundo aspecto, el político que comentaba antes. El ministro Urtasun no pretende hacer ese revisionismo por ignorancia de lo que realmente pasó, sino porque hay un plan sistemático de esta izquierda española para desconstruir España. ¿Y qué quiere decir desconstruir España? Que, con el método gramsciano que la izquierda aplica, utiliza la falsa historia que ellos han introducido, una falsa historia para desmembrar España. ¿Y por qué quieren hacer esto?

Al ministro no le interesa la conquista española de América, sino criticar la reconquista, el proceso de reconquista 700 años. Para ellos, la Reconquista de España fue un error y un horror que unió en lugar de partir. El Gobierno de España utiliza la falsa historia que le quiere enseñar a los niños en los colegios para ese objetivo político.

P.- Hay un plan a largo plazo, el que usted comenta. Pero ¿puede ser que haya uno a corto, que es abrir una puerta a que algunos Estados americanos reclamen a España lo que consideran que es parte de un expolio?

R.- Pero, claro. Es que ya están de acuerdo para hacerlo. La propuesta del ministro no es una locura suya. Esto es un plan perfectamente coordinado con los otros gobiernos progresistas, de una izquierda cipaya de Hispanoamérica, como el gobierno de México, como el gobierno de Colombia., el de Venezuela… Los que integran el Foro de San Pablo. Veremos cómo, automáticamente, van a empezar los otros las reivindicaciones; pero no porque el ministro habló, sino porque forma parte del plan de destrucción de la hispanidad.

«En los museos españoles no hay nada porque España no se llevó nada. Lo que tiene son regalos», asegura Marcelo Gullo

P.- De hecho, el ministro Urtasun dijo que «existen compromisos internacionales asumidos por España que se traducen en un proceso de revisión» de las colecciones museísticas estatales…

R.- Ahí lo tiene, el plan que le decía para destruir la hispanidad.

P.- Pero en los museos españoles no hay ese tipo de material o es muy residual. Los patronos han sido muy cuidadosos en ese aspecto.

R.- En España no hay apenas nada, lo único que hay es un regalo que le hizo Colombia a España. Claro, no hay nada porque España no se llevó nada. No es Inglaterra. Inglaterra se llevó de Egipto, de Grecia. Los tesoros precolombinos que tengan son regalos de Colombia. España no se llevó nada porque no hizo colonialismo, no hizo colonialismo.

Eso no quiere decir que hubiera españoles indeseables y desalmandos que cometieran barbaridades, los hubo, sería absurdo negar los errores y en 300 años es obvio que los hubo; pero España como nación, no lo hizo.

«Si España hubiera llegado para robar, matar y dominar a los indígenas, se habrían rebelado», dice Marcelo Gullo

P.- Ahí quedan las universidades, los hospitales, las iglesias, los matrimonios de españoles e indígenas que dan pie al mestizaje…

R.- En América siempre hubo matrimonios mixtos y España dio títulos nobiliarios a indios, que emparentaron con lo mejor de la nobleza española. Si España hubiera llegado para robar, para matar y dominar a los indígenas, se habrían rebelado. Y, en realidad, lucharon por mantener su relación con España, como pasó en la batalla de Ayacucho, la última que se pelea en América

P.- Por qué se crea entonces esa leyenda negra contra España; ¿por qué se señala a Portugal o a Reino Unido, por ejemplo?

R. – Porque la leyenda negra es la obra perfecta del marketing político del imperialismo anglosajón. Ésa es la verdad. Porque en el siglo XVI Inglaterra aspiraba a comerse la América española. Como no podía vencer a España en el plano militar, la venció en el plano político-cultural, con una guerra cultural. Después, Estados Unidos traicionó a España pese a su ayuda en la guerra de la independencia americana.

P.- Pero esa izquierda cipaya a la que usted señala está defendiendo algo que los anglosajones se han encargado de difundir…

R.- Porque se entregan a los brazos de cualquiera para conseguir dos objetivos: dinero y, sobre todo, poder. Poder para destruir España. De ahí que no pongan trabas a los procesos de independencia de País Vasco y Cataluña.

P.- Y, desde su punto de vista, ¿cómo se puede evitar esa destrucción?

R.- Hay que luchar por la historia. Los gobiernos de izquierdas no son ningunos estúpidos, son inteligentes. Por eso, ellos se dedican a dar la batalla por la historia, porque saben que, quien controla la historia controla el futuro.