El hispanista argentino Marcelo Gullo, autor de ‘Lo que América debe a España’, Premio HispaUnidad 2023

El historiador y ensayista argentino Marcelo Gullo ha sido galardonado con el premio Hispanidad 2023 concedido por la Asociación HispaUnidad, que tiene como principal objetivo fomentar el hermanamiento de los ciudadanos de los países de la Hispanidad, a través de un entendimiento de nuestra historia común. Y para ese objetivo, nada mejor que la gran obra de Gullo, que incluye títulos tan exitosos como Madre Patria, Nada por lo que pedir perdón o Lo que América le debe a España.

En un acto que tuvo lugar este pasado sábado en el Hotel Iberostar de Gran Vía en Madrid, un emocionado Gullo recibió la estatuilla de Blas de Lezo recordando que cuando llegó a España hace tres años para presentar su libro Madre Patria, «yo estaba solo, absolutamente solo, no conocía a nadie». «El éxito del libro se debió a mis amigos» porque «un libro puede ser extraordinario, puede ser muy bueno, pero si a un autor al que no lo conoce nadie, que no es periodista, que no es profesor, que no tiene alumnos, que no tiene ex alumnos, sino sólo un grupo de amigos que inmediatamente comenzó a apoyarle, sin eso hubiese sido imposible. Cada uno siempre me ayudó incondicionalmente, sin pedirme nunca nada. Y a ellos, por lo tanto, mi profundo agradecimiento», dijo el afamado historiador.

Pablo Lasunción, presidente de HispaUnidad, introdujo al premiado afirmando que «habrá quienes estén más o menos de acuerdo con las reflexiones, con las opiniones, con los trabajos de don Marcelo, pero difícilmente podrán negar este reconocimiento que hoy le hacemos. Es muy merecido. Su trabajo es tremendamente meritorio y busca el bien de la comunidad hispana. Nadie, como Blas de Lezo, simboliza la perseverancia frente a la adversidad y la voluntad de ser de la Hispanidad. Pero además, el ejemplo de Lezo nos muestra lo que puede lograr un solo hombre. Puede marcar la diferencia un solo hombre. ¿Cómo puede enderezar el rumbo de la historia a favor de un solo hombre? Medio hombre, como le llamaban».

Señalando la estatuilla de Blas de Lezo, Gullo afirmó que «ese hombre que está ahí nos interpela porque él fue capaz, con su voluntad, de parar la invasión anglosajona de la América española. Si él perdía, lo más probable es que yo, que soy hijo de inmigrantes italianos, hijo de inmigrantes con cuatro abuelos italianos, estuviese hablando inglés porque mi padre hubiese ido a una América del Sur anglosajona y por lo tanto quizás hubiese aprendido el español, pero no como lengua materna y no tendría la hermandad, ¿verdad? Y el cariño que tengo con ustedes y ustedes tienen conmigo, porque son dos cosmovisiones del mundo absolutamente distintas», explicó.

Gullo volvió a elogiar la figura de Lezo, que organizó la protección de los dominios españoles de Chile y Perú contra los ingleses, dirigió en 1732 la toma de Orán y, como Comandante general de Cartagena de Indias, defendió la ciudad del ataque inglés en 1741: «Ese hombre que está ahí, nos interpela porque tuvo el coraje contra cualquier cálculo de posibilidades militares de decir vamos a resistir». «A mí no me gusta escribir historia porque sí, o por como aquel que va a un museo para ver cuadros, porque sí. Yo sólo escribo historia porque entiendo que la lucha por la historia es la lucha por el futuro y lo que está en juego, señores, es nuestro futuro, el futuro de todos nosotros».

«Nuestra lucha es la de este hombre que está aquí. Es un hombre que no tuvo miedo y solo es libre el hombre que no tiene miedo, pero en realidad sólo merece ser libre. El hombre que no tiene miedo. Si el hombre tiene miedo, no merece ser libre. Ojalá nosotros no tengamos miedo y merezcamos ser libres», concluyó entre aplausos.