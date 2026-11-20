Se escribe yendo, llendo o iendo

La lengua española es sumamente rica y compleja, y a menudo nos encontramos con diversas formas de escribir una misma palabra. Uno de los casos que genera más confusión es el uso de las formas verbales «yendo», «llendo» o «iendo». A primera vista, parecería que todas son correctas, pero ¿cuál es la forma adecuada? Acompáñanos a descubrirlo en este artículo.

En primer lugar, es importante destacar que todas estas formas corresponden al gerundio del verbo ir, pero se utilizan en diferentes contextos y con distintos significados. Veamos cada una de ellas con mayor detalle, siempre según consejos de la RAE.

Yendo es correcta

La forma «yendo» es la más común y aceptada en el español estándar. Se utiliza para referirse a la acción de ir en proceso, es decir, cuando alguien está en movimiento de un lugar a otro. Por ejemplo:

Estoy yendo a la tienda.

Ellos están yendo al cine.

Ese tropiezo tiene una explicación bastante lógica. Yendo es el gerundio del verbo ir, un verbo irregular por excelencia que arrastra formas distintas según el tiempo o la persona (voy, ibas, fui, vaya). Al formarse el gerundio con la terminación -endo sobre una raíz vocálica o semiconsonántica, muchas personas dudan sobre cómo reflejar ese sonido inicial.

Escribir iendo responde a una analogía intuitiva con otros gerundios regulares o irregulares (leyendo, cayendo, trayendo, diciendo), donde la vocal o la semiconsonante se percibe cerca del oído.

Escribir llendo, por su parte, nace del yeísmo: quienes pronuncian igual la ll y la y a veces ultracorrijen o confunden las grafías, igual que ocurre con pollo y poyo o con cayó y calló.

Evitar errores en la práctica

El oído engaña más de lo que conviene admitir. Al hablar deprisa, nadie articula con nitidez la diferencia entre una y consonántica al inicio de palabra y una transición vocálica suave. Cuando luego toca pasar la frase al papel, la memoria visual falla si no se ha fijado bien la imagen de la palabra. Por eso yendo se cuela con tanta frecuencia en escritos donde el resto del texto está cuidado.

En la práctica cotidiana, este gerundio aparece constantemente en construcciones perifrásticas que usamos sin pensar. Decimos voy yendo, estoy yendo para allá, se fue yendo poco a poco o nos vamos yendo. En todas esas combinaciones, el valor de yendo aporta matiz de movimiento progresivo, desplazamiento o desarrollo gradual de una acción. Si alguien escribe me estoy llendo o estoy iendo, el lector entiende el sentido al instante, claro que sí, pero la falta salta a la vista y resta limpieza al texto.

A veces basta con anclar la regla a una referencia sencilla. Ir hace yendo del mismo modo que andar hace andando o venir hace viniendo, aunque en este caso la y inicial cumple un papel ortográfico fundamental para no dejar la palabra iniciada por una i seguida de e con ese valor semivocálico.

No hace falta recitar reglas interminables para recordarlo. Basta asociar mentalmente la imagen de yendo con una frase cotidiana, ya voy yendo o se está yendo la luz, hasta que la forma correcta salga sola al teclear.

Llendo en algunos países

Por otro lado, tenemos la forma «llendo». Aunque esta variante es menos frecuente, también es considerada correcta. Se emplea en algunos dialectos y regiones de habla hispana, especialmente en América Latina. Sin embargo, su uso no es tan extendido como el de «yendo».

Iendo es una terminación

Finalmente, encontramos la forma «iendo». Esta variante es utilizada en algunos verbos que comienzan con «i» seguida de una vocal, como «iniciar» o «imprimir». En este caso, la forma correcta es «iendo» y no «yendo» o «llendo». Veamos algunos ejemplos:

Estoy imprimiendo los documentos para la reunión.

Ellos están iniciando un nuevo proyecto.

Es importante tener en cuenta el contexto y la región en la que nos encontremos para utilizar la forma más adecuada.

Fenómenos en la pronunciación

La confusión de cómo escribir yendo tiene dos explicaciones sencillas. La primera es el fenómeno del yeísmo. En realidad, la Ll y la Y no tienen la misma pronunciación, pero la mayor parte de hablantes del español si las pronuncian igual como consonantes. Esto es el yeísmo y la razón por la que se puede cometer el error de escribir llendo.

Por otro lado, iendo viene de la sensación de querer conjugar el verbo ir manteniendo parte de su ortografía original. Sin embargo, la regla ortográfica dice que cuando la letra I está al principio de la palabra o entre vocales, toma la forma de Y en el gerundio.

La palabra correcta seria yendo que proviene del verbo ir. En español se produce la llamada palatalización, la ‘i’ inicial de este verbo asume el sonido de la consonante palatal ‘y’. Sucede lo mismo con otros verbos de la misma conjugación, construir o huir acaban cambiando sus gerundios con una ‘y’ es el caso de construyendo o huyendo.

El yeísmo es la causa de que ciertas palabras no se pronuncien correctamente o adquieran una pronunciación similar a la ‘ll’. Es un fenómeno fonético de la lengua española que consiste en pronunciar el sonido de la ‘ll’ en lugar del de la ‘y ‘consonántica. Está muy extendido en gran parte de España y Latinoamérica por lo que se trata de un error bastante frecuente a la hora de escribir.

Sinónimos de yendo

Para poder entender mejor cómo usar la forma del verbo ir, nada mejor que tener a mano unos cuantos sinónimos. Nos ayudarán a poder escoger la palabra que mejor encajará en el contexto que estamos buscando. Toma nota de alguno de ellos y empieza a emplearlos de la mejor manera posible: Acudir, adelantar, andar, avanzar, caminar, conseguir, desplazarse, dirigirse, hacer progresos, ir en coche, marchar, mejorar, partir, proceder, progresar, rodar, rodar, ir, viajar.

Conjugación del verbo ir

El verbo yendo forma parte de la conjugación del verbo ir, en concreto se trata de un gerundio que nos trae una serie de dudas a la hora de escribir. Conozcamos un poco mejor la forma en la que se escribe la conjugación de este verbo para poder evitar ciertos errores.

Yo voy

Tú vas

Él va

Nosotros vamos

Vosotros vais

Ellos van

Al final, cuidar este tipo de detalles dice mucho del respeto hacia quien lee. Un texto no se vuelve brillante por evitar llendo o iendo, pero sí pierde credibilidad cuando acumula descuidos básicos que se resuelven con un mínimo de atención. Escribir yendo es, sencillamente, dar con la pieza exacta en el lugar que le corresponde.