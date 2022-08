Cómo se escribe sonríe o sonrie

El uso de las tildes en el español puede ser complicado si no se tienen claras las normas que nos indican cuándo y dónde deben aplicarse. Muchas veces, aunque se identifique la sílaba tónica de la palabra, la tilde puede no escribirse y esto genera cierta incertidumbre ortográfica. Para superar esto, en este caso la palabra correcta es sonríe, con tilde y sonrie no existe, por lo que hay que evitar escribir de este modo.

Sonríe es un verbo conjugado que viene del latín subridere, que significa reír por debajo. Esto es porque la palabra latina incluye el prefijo sub, que, aún en la actualidad, se usa para decir que algo está abajo y termina con ridere, que es reir.

La definición de sonríe

Como estamos viendo, sonríe es un verbo. Este puede ser la conjugación en tercera persona del singular (él y ella) en tiempo presente y en modo indicativo de sonreir. Significa reir un poco o levemente y sin ruido, es decir, hacer el gesto con la boca, pero sin reír completamente. Un ejemplo es: ella sonríe en los días soleados.

Además de esto, sonríe también puede ser la forma imperativa del verbo para la segunda persona del singular (tú). Esto quiere decir que es la forma de usar el verbo para dar una orden, mandato o ruego, por ejemplo: ¡sonríe para la foto!

La explicación ortográfica

Sonríe se escribe con tilde por una serie de reglas que se explicarán a continuación. Lo primero es establecer que es una palabra grave o llana, lo que significa que tiene la sílaba tónica en el antepenúltimo lugar, son-rí-e.

A continuación, a pesar de que las palabras de este tipo no llevan tilde si terminan en N, S o vocal, en este caso sí. Esto es porque hay dos vocales contiguas que no forman un diptongo, sino un hiato. Cuando esto sucede, la vocal cerrada (I o U) debe tildarse o acentuarse.

Algunos ejemplos

Para poder entender mejor el uso de este verbo, la tercera persona del singular del presente de indicativo del verbo sonreír, nada mejor que conocer un poco mejor su significado. Toma nota de estos ejemplos y empieza a escribir bien.

Hacer con la boca el gesto de la sonrisa. Cuando sonríe el cielo se ilumina, cuida tanto su boca que siempre está en perfectas condiciones, sus dientes brillan como perlas y consigue mantener hidratados los labios para que destaquen aún más.

Mostrarse favorable para alguien sobre una determinada cosa. A Roberto parece que la suerte le sonríe siempre consigue encontrar ese cliente ideal que le permite llegar a final de mes en perfectas condiciones, sin nada más que su propio esfuerzo y una buena suma de dinero.

Con estas definiciones y ejemplos sabremos en todo momento cuando usar sonríe correctamente. También hay que recordar los beneficios de la lectura. No podemos volver a tener una duda tan común como ésta, sonríe lleva tilde.