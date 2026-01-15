Cómo se escribe soliviantar o zoliviantar

Se escribe soliviantar o zoliviantar es una pregunta o duda que podemos hacernos en más de una ocasión, la ‘s’ y la ‘z’ son consonantes con un parecido razonable. La realidad es que hay una palabra correcta y la otra incorrecta, dependiendo de nuestro texto. Para poder saberlo con total certeza vamos a descubrir el significado de soliviantar o zoliviantar solo de esta manera conseguiremos evitar algunos errores a la hora de escribir. Toma nota del verbo correcto y de su definición.

Es bastante normal dudar en ortografía con palabras que casi no usamos en el día a día, y soliviantar es un buen ejemplo. No es una palabra habitual, suena un poco rara y, encima, al decirla en voz alta puede llevar fácilmente a confusión. Vamos directos a la respuesta para no marear: la forma correcta es “soliviantar”, escrita con s. La opción zoliviantar, con z, no es correcta y no está aceptada en el español estándar.

Dicho eso, conviene entender un poco mejor qué significa, por qué se escribe así y en qué situaciones tiene sentido usarla. Eso ayuda mucho a fijarla y a no volver a dudar.

¿Qué significa “soliviantar”?

El verbo soliviantar se utiliza para expresar la idea de alterar, agitar o inquietar a alguien, especialmente en un plano emocional o social. También puede significar incitar o provocar una reacción, a menudo intensa y colectiva.

Algunos ejemplos ayudan a verlo más claro:

El comentario en redes soliviantó a muchos usuarios.

El discurso logró soliviantar a la audiencia.

No conviene soliviantar los ánimos en una situación tan tensa.

Como se puede notar, no es una palabra que suela aparecer en charlas informales. Es más propia de textos escritos, artículos de opinión, análisis políticos o literatura.

¿Por qué se escribe con “s” y no con “z”?

La confusión entre la s y la z es muy común en español, sobre todo con palabras poco frecuentes. En este caso, “soliviantar” tiene relación con el verbo “levantar”, precedido por un prefijo antiguo que evolucionó hasta la forma actual.

No existe ninguna razón etimológica ni normativa para escribirla con z. La forma zoliviantar surge simplemente por cómo suena la palabra al pronunciarla, especialmente en zonas donde la s y la z se pronuncian igual.

Un truco sencillo para recordarlo es pensar en “levantar”, que es la base de la palabra y va con s en esta derivación. Si recuerdas eso, es difícil equivocarse.

¿Es una palabra de uso común?

No, y eso explica por qué genera tantas dudas. Soliviantar es una palabra correcta y recogida en los diccionarios, pero no es habitual en el habla cotidiana. Suele aparecer más en:

Textos periodísticos

Comentarios políticos o sociales

Ensayos y textos académicos

Literatura

En conversaciones normales, la mayoría de la gente opta por palabras más simples como provocar, alterar, incitar o agitar. Aun así, conocerla es útil y le da más riqueza y precisión a tu vocabulario cuando escribes.

Ejemplos según definición

Anota bien cada una de sus definiciones y fíjate con cada ejemplo, descubrir que esconden estas palabras es el primer paso para conseguir escribir correctamente sin faltas de ortografía.

Incitar a una persona a que adopte una actitud rebelde o de protesta. Los políticos soliviantaron a los ciudadanos para que se rebelaran ese día, son los culpables de tales protestas.

Alterar el ánimo de una persona. Cuando mira la foto de Alberto se solivianta sola, su sonrisa le da fuerzas para seguir adelante.

Hacer concebir a alguien ilusiones infundadas o deseos insensatos. Las parejas que ha tenido son expertas en soliviantar para conseguir lo que quieren, al final siempre termina sin nada de lo que necesitaba y con la cuenta en números rojos.

Adoptar, una persona, una actitud rebelde o de protesta. Roberto se soliviantó para conseguir que le admitieran en la universidad.

La duda se aclara sin demasiadas vueltas: la forma correcta es “soliviantar”, con s, y “zoliviantar” es incorrecta. Aunque no sea una palabra muy común, tiene un significado claro y potente cuando se quiere hablar de agitar ánimos o provocar reacciones.