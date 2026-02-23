El primer software de gestión de formación en FP que está revolucionando la nueva Formación Profesional

Durante años, las prácticas en empresas han sido una parte fundamental de la Formación Profesional. Sin embargo, con la llegada del nuevo modelo de FP Dual y su generalización en todos los ciclos formativos, lo que antes era una etapa puntual al final del aprendizaje ahora forma parte activa del proceso formativo desde etapas tempranas.

Este cambio ha traído consigo una realidad que muchos centros ya están viviendo en el día a día: más alumnos, más empresas colaboradoras, más documentación y una coordinación mucho más exigente entre todos los actores implicados.

En este contexto, surge una necesidad evidente: contar con un software de gestión de prácticas en FP que permita organizar, automatizar y centralizar todos estos procesos sin aumentar la carga de trabajo del equipo docente o administrativo.

Retos actuales en la gestión de períodos de formación en empresas en FP

La implantación del modelo dual ha supuesto una transformación profunda en la manera en que se organizan las prácticas en empresas de Formación Profesional. Ahora, los centros no solo deben encontrar plazas para sus estudiantes, sino también gestionar múltiples estancias formativas a lo largo del ciclo.

Esto implica enfrentarse a varios desafíos importantes:

Incremento del volumen de alumnos en prácticas , que obliga a gestionar más convenios y relaciones con empresas.

, que obliga a gestionar más convenios y relaciones con empresas. Una elevada carga burocrática asociada a la gestión documental de prácticas , que incluye autorizaciones, anexos, planes formativos o compromisos de confidencialidad.

, que incluye autorizaciones, anexos, planes formativos o compromisos de confidencialidad. Necesidad de una mayor coordinación entre el tutor del centro y el tutor de empresa FP , especialmente cuando la evaluación del alumnado también depende del entorno laboral.

, especialmente cuando la evaluación del alumnado también depende del entorno laboral. Uso de herramientas dispersas como hojas de cálculo, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería que no están diseñadas específicamente para la gestión de prácticas en la nueva FP.

Esta fragmentación no solo ralentiza los procesos, sino que también genera errores, duplicidades de información o pérdida de documentos clave en momentos críticos del curso académico.

La necesidad de un software de gestión de prácticas en FP

Ante este escenario, muchos centros educativos han comenzado a preguntarse cómo avanzar hacia una verdadera digitalización de prácticas FP sin tener que reinventar completamente sus flujos de trabajo.

La respuesta pasa por adoptar una plataforma de gestión de formación FP diseñada específicamente para este propósito. No se trata simplemente de digitalizar documentos, sino de transformar la forma en que se gestionan las relaciones con empresas, el seguimiento de alumnos en prácticas o la planificación de las estancias formativas.

Un buen software de gestión de prácticas en FP debe permitir:

Centralizar toda la información en un único entorno.

Automatizar procesos administrativos repetitivos.

Facilitar la comunicación entre centro educativo y empresa.

Mejorar el seguimiento del alumnado durante su estancia.

Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

En otras palabras, liberar tiempo para que los equipos docentes puedan centrarse en lo que realmente importa: el acompañamiento formativo del estudiante.

Cómo esemtia | Empresa revoluciona la gestión de prácticas

En este contexto nace esemtia | Empresa, una solución que se presenta como el primer software de gestión de prácticas en FP especializado en responder a las necesidades reales del nuevo modelo educativo.

Integrado dentro del ecosistema educativo de Esemtia, este módulo permite gestionar de forma centralizada todos los procesos relacionados con las prácticas en empresas Formación Profesional desde una única interfaz.

Si quieres saber más sobre el entorno completo en el que se integra esta solución, conoce Esemtia.

Automatización documental

Uno de los principales puntos críticos en la gestión de prácticas FP Dual es la creación y validación de documentos oficiales. Con esta herramienta, los centros pueden generar convenios, anexos o planes formativos a partir de plantillas adaptadas a la normativa autonómica.

Además, el sistema permite revisar, enviar y firmar electrónicamente estos documentos, archivándolos automáticamente una vez completados. Esto supone una reducción significativa del tiempo dedicado a tareas administrativas y evita la pérdida de información entre diferentes canales.

Matching inteligente entre alumnos y empresas

Asignar al estudiante adecuado a la empresa correcta puede convertirse en un proceso complejo cuando el número de participantes crece. Gracias a la inteligencia artificial integrada, el sistema propone automáticamente candidatos en función de variables como habilidades, idiomas o disponibilidad.

Este proceso de automatización de prácticas educativas permite agilizar la asignación sin perder de vista el criterio humano, mejorando la calidad del emparejamiento entre alumno y entorno profesional.

Calendario de prácticas generado con IA

Otra de las funcionalidades más destacadas es la generación automática del calendario de prácticas. El sistema tiene en cuenta las condiciones de cada acuerdo formativo para crear un plan ajustado a las necesidades del estudiante y de la empresa.

Esto facilita enormemente el seguimiento de alumnos en prácticas, evitando solapamientos o errores de planificación que pueden afectar al desarrollo del programa.

Seguimiento y coordinación en tiempo real

La coordinación centro empresa FP se vuelve mucho más sencilla cuando toda la información está disponible en un mismo entorno. Tutores, coordinadores y responsables académicos pueden acceder a datos actualizados sobre entrevistas, entregas de documentación o fechas clave del proceso.

Además, el calendario integrado incluye recordatorios automáticos para no perder plazos críticos, lo que reduce el riesgo de incumplimientos normativos.

Beneficios para centros educativos y coordinadores de prácticas

La implementación de un software de gestión de prácticas en FP como esemtia | Empresa no solo mejora la organización interna del centro, sino que también facilita la toma de decisiones.

Gracias a sus paneles de datos, es posible visualizar:

La carga de trabajo de cada tutor.

El porcentaje de alumnos con prácticas asignadas.

El estado de cada convenio.

Posibles cuellos de botella en el proceso.

Esto permite priorizar tareas, distribuir responsabilidades de forma más eficiente y anticiparse a posibles incidencias antes de que afecten al desarrollo del curso.

Digitalización como clave del futuro de la Formación Profesional

La evolución hacia un modelo de FP cada vez más conectado con el tejido empresarial exige nuevas herramientas que estén a la altura de esta transformación.

La adopción de soluciones tecnológicas especializadas no solo facilita la gestión diaria, sino que también contribuye a consolidar una Formación Profesional más flexible, eficiente y adaptada a las necesidades del mercado laboral.

En este sentido, apostar por un software de gestión de prácticas en FP supone dar un paso adelante hacia una educación más organizada, colaborativa y centrada en el aprendizaje real del estudiante.

Esemtia se ha posicionado como plataforma referente en gestión de formación en FP, ofreciendo una solución completa que centraliza, automatiza y optimiza los procesos educativos, facilitando la coordinación entre centros, empresas y alumnado, y contribuyendo a la digitalización de la nueva Formación Profesional.