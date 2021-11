Seguimos con la secuencia de números y ahora es el turno del 71 al 80. Una de las técnicas que usan quienes comienzan con un idioma para aprender los números es hacerlos en ciclos de 10. Una vez que conozcas los primeros 20, el resto va a parecer sólo una repetición. Sólo con algunas excepciones podrás escribir y pronunciar los números en inglés sin dificultades. No olvides que hay muchas páginas webs con las que podrás ir dando pasos en el aprendizaje del inglés. Incluso hay webs para niños, donde mediante juegos y otras técnicas, les irán introduciendo en los primeros pasos de este idioma. Aquí te mostramos lo básico.

Números del 71 al 80 y su pronunciación

Vamos con la escritura. Recuerda no confundir esta serie con la del 60. Es cierto que tienen una pronunciación similar, igual que pasa en español. Sin embargo, cuando comprendas las diferencias, no será difícil ni para ti ni para los que te escuchan 71. seventy one 72. seventy two 73. seventy three 74. seventy four 75. seventy five 76. seventy six 77. seventy seven 78. seventy eight 79. seventy nine 80. eighty.

La transcripción fonética de las palabras en inglés ayuda mucho en la pronunciación. Muchas veces es una referencia para saber cómo se pronuncia una palabra, pero influye mucho el acento. Así, que trata de escuchar mucho para entrenar tu oído. 71. seventi Uán 72. seventi Tú 73. seventi Zrí 74. seventi Fóor 75. seventi Fáif 76. seventi Six 77. seventi Seven 78. seventi Éit 79. seventi Náin 80. eity.

Números ordinales

seventy-first 72. seventy-second 73. seventy-third 74. seventy-fourth 75. seventy-fifth 76. seventy-sixth 77. seventy-seventh 78. seventy-eighth 79. seventy-ninth 80. eightieth. Recuerda que la diferencia entre los números ordinal y los cardinales, es que los ordinales se refieren a posiciones. No se trata de cantidades o proporciones, sino del lugar de un elemento respecto a otro.

Técnicas para pronunciar en inglés

Una técnica que no es tan frecuente, pero sí muy efectiva es intentar repetir monólogos. Piensa en tus escenas favoritas de algunas películas en inglés. Busca el monólogo e intenta repetirlo con la pronunciación del actor. Puedes usar los subtítulos para separar las palabras y poder pronunciarlas por separado. Presta atención a los movimientos de la boca y el lenguaje corporal porque esto te puede ayudar mucho.