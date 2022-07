Cómo se escribe echar o hechar

La H es una letra que puede ser complicada en el español. Puede provocar confusiones por ser una letra considerada muda, es decir que no se pronuncia pero que debe escribirse de todas formas. Esto hace que, si se toma de referencia la pronunciación, haya palabras donde se dude de ponerla o no. En este caso no debe escribirse y la palabra correcta es echar, mientras que hechar no existe y es un error de ortografía.

Echar viene del latín iactere que se traduce como impulsar, tirar o lanzar. Es un verbo regular, es decir que sigue el modelo de conjugación de acuerdo a su terminación, y pronominal, es decir que se puede conjugar de forma reflexiva como echarme, echarle, echarnos, etcétera.

La definición de echar

Echar es un verbo en infinitivo, lo que quiere decir que no está conjugado en ninguna persona, tiempo o modo gramatical. Significa darle impulso a algo para que se desplace a otro lado, por ejemplo: echar el anzuelo al agua.

También significa hacer que algo caiga en un sitio determinado, como echar las latas a la basura. De igual forma se usa para referir a cuando sacan a alguien de forma abrupta o con desprecio, por ejemplo: me van a echar del trabajo por llegar tarde. Finalmente, es sinónimo de poner o aplicar, por ejemplo: echar aceite al motor.

La confusión con el verbo hacer

Una de las razones de que se cometa el error de escribir hechar es que solemos relacionar echar, hacer y sus derivados. Esto sucede porque algunas conjugaciones de echar y derivado de hacer son homófonas.

Estos casos son el verbo, adjetivo y sustantivo hecho con el verbo echo, el adjetivo hecha con el verbo echa y el adjetivo hechas con el verbo echas. Para evitar esta confusión hay que recordar la definición de echar y que no lleva H inicial en ninguna forma.

Se escribe echar

En el caso del verbo echar, al ser uno de los más utilizados nos debe quedar especialmente clara su definición y uso. Veamos con estos ejemplos y distintas definiciones la mejor manera de utilizar el verbo echar.

Arrojar, lanzar o tirar algo. No eches los restos de la comida por el desagüe se puede atascar y tendríamos que llamar al fontanero.

Verter, derramar o escanciar un líquido con o sin dirección. Intenta echar un poco más de vino en la sangría, quedará mucho mejor.

Expulsar, despedir o expeler de sí algo. El tubo de escape está echando un humo muy negro.

Desechar o tirar algo que ya no sirve. Voy a echar a la basura todos estos restos de la fiesta de ayer, la decoración terminó siendo un montón de papel por los suelos.

Despedir, deponer o destituir a alguien de un cargo o empleo. A Juan lo echaron del trabajo.

Tenderse o tumbarse alguien en un lugar. Arturo llegó de trabajar muy cansado, se echo en el sofá.

Derribar, tumbar i tirar algo abajo. Echaron el puente abajo después de las lluvias había quedado dañado.

Conjugación del verbo echar

Para poder entender mejor cómo se escribe este verbo prestaremos atención a la forma de conjugarse, de esta manera no cometeremos ningún error a la hora de escribirlo.

Yo echo

Tú echas

Él echa

Nosotros echamos

Vosotros echáis

Ellos echan

Toma nota de este verbo y de esta manera de volverás a equivocarte, echar se escribe siempre sin ‘h’