Cómo se escribe hervir o ervir

La palabra correcta es hervir, con h, mientras que la palabra ervir sin h no es correcta y es una falta de ortografía. La palabra hervir significa «calentar un líquido al punto de ebullición». Esta palabra se escribe con h. Por el contrario, ervir sin h es una palabra inventada, no significa nada y es una falta de ortografía. Es común ver a personas que escriben ervir sin h porque es más fácil. Esto puede deberse a la falta de conocimiento sobre la ortografía española, o a la tendencia de las personas a hacer abreviaturas al escribir.

Siempre hay que recordar que los hablantes de español deben seguir las reglas ortográficas para escribir correctamente. La palabra correcta es hervir, con h. En español, la letra «h» se usa para representar un sonido que se conoce como aspiración. Esto significa que cuando se pronuncia una palabra que comienza con «h», el aire se libera con fuerza desde los pulmones. Esta es la razón por la cual la palabra «hervir» se escribe con «h». En otras lenguas, como el inglés, no hay ninguna letra para representar la aspiración. Por lo tanto, no se usa la letra «h» para escribir palabras que comienzan por una vocal.

Se escribe hervir

Hervir es un verbo que se escribe siempre con ‘h’. No ponerla es un error gramatical y lo solemos hacer porque se trata de una letra que no se pronuncia. Para saber si empieza por esta letra debemos conocer perfectamente su significado. Este verbo es uno de los más utilizados y tiene una serie de elementos que nos permiten identificarlo a simple vista. Toma nota de cada definición con su ejemplo, de esta manera no volverás a equivocarte.

Dicho de un líquido: Producir burbujas por la acción del calor. Estaba hirviendo las patatas a esa hora.

Dicho de un líquido: Producir burbujas por fermentación u otra causa. La sopa estaba hirviendo.

Dicho del mar: Ponerse sumamente agitado, haciendo mucho ruido y espuma. El mar estaba hirviendo por el mal tiempo.

Abundar en algo. La oficina esta hirviendo de cotilleos sobre la nueva novia del jefe.

Excitarse intensamente a causa de una pasión del ánimo. Estaba hirviendo de la rabia que le producía que lo hubieran multado sin motivo.

Hacer hervir un líquido. Tienes que hervir la leche con la canela una media hora para hacer el arroz con leche.

Someter algo a la acción del agua o de otro líquido en ebullición. La pasta fresca se hierve más rápidamente.

Con esta definición del verbo y las frases no podemos fallar, escribiremos correctamente hervir con ‘h’ en todas sus formas verbales. El éxito estará asegurado si seguimos estas normas.