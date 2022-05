¿Sabes cómo se escribe, haré o Aré?

La pronunciación muda de la H es de lo que más problemas de ortografía genera en el español. Es todavía más confuso cuando la posible posición de la letra se produce al principio de la palabra. En este caso ambas, haré y aré son palabras correctas y existentes en el español. Las dos son verbos y se pronuncian igual, pero tienen significados y ortografía diferentes, es decir que son homófonas.

Al cumplir ambas palabras la función de verbo y pronunciarse de forma idéntica, se vuelve más difícil diferenciarlas. Como se verá más adelante, sus significados son completamente distintos y confundirlas puede ser una falta grave. Afortunadamente, el hecho de que una palabra sea más común y utilizada que la otra facilita su aprendizaje.

Haré y su significado

Haré es el verbo hacer conjugado en primera persona del singular en tiempo futuro simple. Significa realizar, crear, ejecutar, producir, fabricar o causar algo. Esto quiere decir que es una palabra que puede ser utilizada en varias formas y contextos, lo que ayudará a diferenciarla de aré, que es menos común.

Viene del latín facere que se traduce tal cual como hacer, causar o producir. Como se dijo antes, es muy común gracias a que es muy adaptable, algunos ejemplos pueden ser: mañana haré la tarea o prometo que pagaré unas vacaciones y haré feliz a mi familia.

Expresiones correctas y admitidas

Como estamos viendo, la confusión entre haré o aré es comprensible, son dos palabras que se pronuncian de la misma manera, pero se escriben de forma distinta y tiene significados diferentes. La letra ‘h’ es, como todos hemos dicho al principio, una letra muda, con la consecuencia de que no afecta para nada la pronunciación. Sin embargo, cuando queremos escribir ciertas palabras, sí puede presentarnos dudas. Con todo ello, hay casos en donde no se sabe si debe ir o no.

La duda con estas palabras nos llevará a cometer un error que puede cambiar por completo el sentido de una frase. Uno de los mejores trucos para no equivocarnos es conociendo en primera persona los secretos de estas palabras. Aprende su significado y descubre algunos de los ejemplos que te ayudarán a mejorar a la hora de escribir haré o aré.

¿Cuándo se escribe haré?

Haré es el futuro de indicativo del verbo hacer en primera persona. Este verbo es uno de los más utilizados en español debido a sus múltiples significados. La gran variedad de actos que nos describe como crear, producir, elaborar, realizar, fabricar alguna cosa, entre otros. Por eso es tan importante que tengamos muy claro el uso de esta palabra, de lo contrario vamos a cometer con frecuencia una falta de ortografía.

Ahora veremos unas frases como ejemplo, para comprender mejor el uso de la palabra ‘haré’:

Si voy a la ciudad haré el ridículo así vestida.

Haré mis tareas pendientes cuando tenga tiempo.

No me haré ningún tatuaje, no me gusta.

Haré una tarta de piña para llevarla como postre.

El uso de aré

Aré, a diferencia de haré, es una palabra que se suele usar en un contexto específico. Es la conjugación en primera persona del singular del verbo arar en tiempo pasado o pretérito. Significa hacer surcos o hendiduras en la tierra, generalmente con fines relacionados a la agricultura.

Proviene del latín arare que significa labrar la tierra o simplemente arar. Por su definición es menos utilizada que hacer. Un ejemplo de su uso es: ya aré la tierra y está lista para la siembra de primavera.

Ahora veremos como ejemplo el uso del término ‘aré’. en algunas frases.

Yo aré ese trozo de tierra para plantar tomates.

Aré la tierra para poder sembrar el trigo.

Con estas dos palabras bien definidas y ejemplos para poder verlas en acción, no volveremos a equivocarnos. Sabremos cuando se escribe haré o aré correctamente.