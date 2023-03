Cómo se escribe exótico o ecsótico

¿Alguna vez te has preguntado por qué hay dos palabras que parecen muy similares pero, una de ellas se escribe con x y la otra con cs? La palabra correcta es exótico con x, mientras que la palabra ecsótico con cs no es correcta, es una falta de ortografía. Exótico viene del latín exóticus, y se usa para hablar de algo o alguien que es raro o diferente. Por otro lado, ecsótico es un término inventado por algunos hablantes de español para referirse a lo mismo, pero con una ortografía incorrecta.

La palabra exótico se usa bastante en el lenguaje cotidiano para describir algo que es diferente al resto, como una cultura, una comida, un animal, una persona, etc. Es un término aceptado por la RAE, por lo que deberíamos usarlo en lugar de ecsótico, que no está reconocido por la Real Academia Española. En realidad, la palabra ecsótico no debería usarse, ya que su ortografía es incorrecta. Mucha gente la usa, sin embargo, es importante saber que la palabra correcta es exótico, con x.

Para no cometer este tipo de errores gramaticales nada mejor que conocer a fondo cada palabra y evitar de esta manera que se produzcan equivocaciones. Toma nota de la palabra expedición, descubre de dónde viene y empieza a utilizarla de la forma más adecuada, solo así evitarás cometer una falta de ortografía al escribir.

Se escribe exótico

Se escribe exótico ‘x’ siguiendo la normativa de las palabras que empiezan por ‘ex’. Siguiendo esta norma básica se escriben con ex todas las palabras que empiezan por el prefijo Ex-. Este prefijo significa: fuera, más allá, cargo en el que se ha cesado. Exótico es un adjetivo con un significado muy concreto. Para entender el uso de este prefijo y la palabra que lo forma deberemos conocer perfectamente el significado de esta palabra. Exótico tiene algunas definiciones que puede que no conozcamos, descubre todos sus secretos fácilmente.

Extranjero o procedente de un país o lugar lejanos y percibidos como muy distintos del propio. Es una persona con unas facciones exóticas, no sabría decirte nada más, si podemos encontrarlo me haría especial ilusión conocerlo y entablar una relación.

Extraño, chocante, extravagante. Es una comida un tanto exótica, me gusta ponerle un poco más de picante.

Bailarina de cabaré. En México es exótica, una bailarina que está en cabaré, por eso tiene experiencia en este tipo de actividades.

Si quieres referirte a algo o alguien diferente, usa la palabra exótico para evitar errores de ortografía. Esperamos que este artículo te haya ayudado a comprender mejor la diferencia entre estas dos palabras. Recuerda: la única palabra correcta es exótico con x, mientras que la palabra ecsótico con cs no es correcta, es una falta de ortografía.