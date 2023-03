Cómo se escribe explicación o ecsplicación

El lenguaje es uno de los elementos más importantes para la comunicación entre las personas. Por ello es importante utilizar las palabras correctas para poder comunicarnos de manera adecuada. En el caso de una mala ortografía, muchas veces no se entiende bien el significado de lo que se está intentando decir. Esto puede ocurrir con la palabra explicación, que muchas veces se escribe mal como ecsplicación.

Explicación es una palabra formada por la unión de dos elementos: explicar y el sufijo -ción. Explicar es un verbo que significa “dar a conocer los motivos o las causas de algo”. El sufijo -ción se utiliza para formar sustantivos abstractos, es decir, aquellos que no se pueden ver ni tocar. Por lo tanto, explicación es la palabra correcta para describir el acto de explicar.

No hay que confundir explicación con ecsplicación, que es una palabra incorrecta y una falta de ortografía. Es importante recordar que las palabras se escriben correctamente para poder comunicarse de manera clara y precisa. Para evitar confusiones, siempre hay que buscar la palabra correcta antes de utilizarla. Así, se evitará que los demás no entiendan lo que se está intentando decir.

Para no cometer este tipo de errores gramaticales nada mejor que conocer a fondo cada palabra y evitar de esta manera que se produzcan equivocaciones. Toma nota de la palabra explicación, descubre de dónde viene y empieza a utilizarla de la forma más adecuada, solo así evitarás cometer una falta de ortografía al escribir.

Se escribe explicación

Se escribe explicación ‘x’ siguiendo la normativa de las palabras que empiezan por ‘ex’. Siguiendo esta norma básica se escriben con ex todas las palabras que empiezan por el prefijo Ex-. Este prefijo significa: fuera, más allá, cargo en el que se ha cesado. Explicación es un adjetivo con un significado muy concreto. Para entender el uso de este prefijo y la palabra que lo forma deberemos conocer perfectamente el significado de esta palabra. Explicación tiene algunas definiciones que puede que no conozcamos, descubre todos sus secretos fácilmente.

Declaración o exposición de cualquier materia, doctrina o texto con palabras claras o ejemplos, para que se haga más perceptible. En el examen tenía que dar una explicación concreta del problema.

Satisfacción que se da a una persona o colectividad declarando que las palabras o actos que pueden tomar a ofensa carecieron de intención de agravio. Pidió una explicación nada más salir de casa, para saber qué había pasado.

Manifestación o revelación de la causa o motivo de algo. La policía le dio una explicación sobre cómo había sido el accidente.

Con estos ejemplos y definiciones podremos entender mucho mejor el uso de la palabra explicación en cualquier texto. Recuerda que se escribe con ‘x’, empieza a mejorar tu escritura, atrévete a incluir este adjetivo de una manera sencilla y sin ninguna duda.