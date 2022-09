Cómo se escribe excusa o ecscusa

Una de las letras más difíciles de identificar por pronunciación en el español es la letra X, por las variantes que tiene. Además de esto, también es una de las letras que se utilizan con menor frecuencia y puede ser difícil identificar cuándo va y cuándo no en algunas palabras. En esta ocasión la palabra correcta es excusa, con X, y ecscusa no existe en el español, no tiene ningún significado y no debe utilizarse.

En realidad, si se analiza, la palabra ecscusa tiene una ortografía inusual que ya da el indicio de que es incorrecta. No existe en el español el prefijo ecs, por una regla muy simple que se revisará más adelante.

Significado de excusa

Excusa es una palabra que puede ser verbo o puede ser sustantivo. Como verbo es la conjugación en segunda (usted) y tercera (él y ella) persona del singular en tiempo presente del modo indicativo del verbo excusar. Significa justificar las acciones propias o de otra persona, o liberar a alguien de una obligación, compromiso o carga.

Como sustantivo se puede referir simplemente a la disculpa o justificación de una acción o condición especial. Sin embargo, también puede ser el motivo por el que se elude una responsabilidad o compromiso. También puede ser el pretexto para realizar algo.

La explicación ortográfica

Lo primero es entender que la pronunciación de la X en esta palabra es la de ks. Entonces la regla de ortografía dice que esta pronunciación con una E previa siempre se escribe con X. Es decir, que ese sonido se refiere al prefijo EX y no hay otra forma de escribirlo.

El prefijo EX es común en el español. Significa que algo está fuera o más allá, por eso se ve en palabras como extraer o extensión. Por eso se usa en excusa, porque se refiere a algo fuera o que parece fuera de control.

Para entender el uso de este prefijo y la palabra que lo forma deberemos conocer perfectamente el significado de esta palabra. Excusa tiene algunas definiciones que puede que no conozcamos, descubre todos sus secretos fácilmente.

Provecho y ventaja que por especial condición y pacto disfrutan algunas personas según los estilos de los lugares. Siempre busca una excusa cuando no le interesa el pacto.

Derecho que el dueño de una finca o de una ganadería concede a sus guardas, pastores, etc., para que puedan apacentar, sin pagar renta, un corto número de cabezas de ganado de su propiedad, y esto como parte de la retribución convenida. Tiene excusa sobre aquella finca que ves allí.

Conjunto de las cabezas de ganado a que se aplica la escusa. La excusa del ganado ha cambiado de titularidad.

Entre ganaderos, res o cabeza de ganado horra. La excusa del ganado era suya.

Acción y efecto de esconder, ocultar. Es una excusa para no dejarle ver la realidad.

Con estos ejemplos y definiciones podremos entender mucho mejor el uso de la palabra excusa en cualquier texto. Recuerda que se escribe con ‘x’, empieza a mejorar tu escritura, atrévete a incluir este adjetivo de una manera sencilla y sin ninguna duda.