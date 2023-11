¿Cómo se dice césped en inglés?

El césped es una parte esencial de muchos jardines y espacios verdes alrededor del mundo. Esas áreas verdes cuidadas y exuberantes nos ofrecen un lugar para relajarnos, disfrutar de la naturaleza y jugar. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se dice «césped» en lengua inglesa? En este artículo, ahondaremos en esa pregunta y exploraremos las diferentes formas en las que se puede referir al césped en el idioma inglés.

La palabra básica

La palabra «césped» en inglés se traduce como «lawn». Esta es la forma más común y generalizada de referirse al césped en inglés. Por ejemplo, si quieres decir «tengo que cortar el césped» en inglés, dirías «I have to mow the lawn». La palabra «lawn» puede usarse tanto para referirse a un jardín de césped pequeño en un hogar, como a grandes áreas de césped en parques públicos o campos deportivos.

Otras palabras derivadas

Sin embargo, también existen otras palabras y expresiones que se utilizan para referirse al césped en diferentes contextos. Una de ellas es «turf», que se refiere específicamente al césped utilizado en campos deportivos. Por ejemplo, si quieres decir «el partido de fútbol se jugará en césped natural», en inglés dirías «the soccer match will be played on natural turf». En este caso, «turf» se utiliza para enfatizar que el césped es específicamente para la práctica deportiva.

Otra palabra que se puede utilizar para referirse al césped en inglés es «sod». La palabra «sod» se refiere a los trozos de césped que se cortan y se colocan en el suelo para crear un nuevo césped. Por ejemplo, si quieres decir «vamos a instalar césped nuevo en el jardín», en inglés dirías «we are going to install new sod in the garden». En este caso, «sod» se utiliza para referirse al material específico utilizado para crear un nuevo césped.

Además de estas palabras, existen expresiones y frases que también se utilizan para referirse al césped en inglés. Por ejemplo, la expresión «green space» se utiliza para referirse a cualquier área verde, incluido el césped, en un entorno urbano. Por otro lado, la frase «grassland» se utiliza para referirse a grandes extensiones de terreno cubiertas de césped, como las praderas.

Es importante destacar que las diferentes palabras y expresiones utilizadas para referirse al césped en inglés pueden variar según la región y el contexto. Algunas palabras y expresiones pueden ser más comunes o menos comunes en determinadas áreas geográficas. Por ello, es siempre recomendable tener en cuenta el contexto y adaptar el vocabulario en consecuencia.

Cómo se dice césped en inglés y algunas frases

La palabra césped en inglés se dice grass o lawn. Te mostraremos a continuación algunas frases con esta palabra.

The field grass is in good condition.- El césped de la cancha está en buenas condiciones.

Take care that your dog does not poop on the lawn.- Cuide que su perro no haga sus necesidades en el césped.

Do not step on the grass in the park please.- No pises el césped del parque por favor.

I paid the neighbor ‘s son to mow the lawn.- Le pagué al hijo del vecino para que podara el césped.

Turn on the sprinklers to water the lawn.- Enciende los aspersores para regar el césped.

El uso en plural

La palabra césped en plural o céspedes, se dice grasses o lawns. Puedes ver a continuación algunos ejemplos:

Due to the drought, it has not been possible to water the lawns of the houses in the neighborhood.- Debido a la sequía no se han podido regar los céspedes de las casas del vecindario.

Many people do not know that there are different types of grasses.- Mucha gente no sabe que hay distintos tipos de céspedes.

The lawns of the best stadiums in the world are cared for by professionals.- Los céspedes de los mejores estadios del mundo son cuidados por profesionales.

Cómo se dice césped en otros idiomas

Si quieres conocer aún más, te contamos a continuación cómo se dice césped en otros idiomas del mundo: