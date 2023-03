Zara Home se adelanta a la temporada y ya saca su nueva colección de bikinis: 4 bañadores al mejor precio

Estamos ya en primavera, el momento ideal para empezar a disfrutar de las buenas temperaturas, y cuando llega el buen tiempo, nada mejor que empezar a prepararse para ir a la playa, y para eso hacen falta los looks más ideales para desfilar por la arena cada vez que vayas a darte un baño. Hoy te mostramos los bañadores de Zara Home que la tienda gallega tiene ya en su catálogo de primavera y en una amplia colección de baño que te enamorará… ¡querrás comprarlos todos!.

4 bañadores de Zara Home que triunfarán esta primavera

BAÑADOR HALTER

Este precioso bañador negro tiene escote halter cruzado con una lazada al cuello, dejando la espalda descubierta, en un diseño espectacular que llamará la atención allá donde vayas. Confeccionado en 72% poliamida y 28% elastano en el exterior y 85% poliamida y 15% elastano en el forro, tiene un precio de 39,99€. El fabricante recomienda para sus cuidados lavarlo a mano a un máximo de 30ºC, además de no utilizar lejía ni limpiadores, no planchar, no realizar limpieza en seco y no secar en la secadora.

BAÑADOR ASIMÉTRICO

Es un bañador sin copas con escote asimétrico y detalle de aberturas tanto en la cintura como en la espalda. Tiene un precio de 39,99€ y está confeccionado en 90% poliamida y 10% elastano en el exterior y 85% poliamida y 15% elastano en el forro. En cuanto a sus cuidados, se recomienda lavar a mano a un máximo de 30ºC, además de no utilizar lejía ni limpiadores, no planchar, no realizar limpieza en seco y no secar en la secadora.

BAÑADOR FRANJA

Otro de los bañadores de Zara Home más espectaculares para esta campaña primavera-verano es este diseño, un bañador sin copas, con escote caja y rematado en otro color en los bordes, un contraste bonito y estéticamente muy llamativo. En cuanto a los materiales utilizados para su confección el forro es 85% poliamida y 15% elastano, mientras que el exterior es 90% poliamida y 10% elastano. Para sus cuidados, al igual que los dos anteriores, se debe lavar a mano a un máximo de 30ºC, además de no utilizar lejía ni limpiadores, no planchar, no realizar limpieza en seco y no secar en la secadora. Tiene un precio de 39,99€.

BAÑADOR ESPALDA DESCUBIERTA

Se trata en este caso de una prenda de baño ideal, un bañador con detalles tan interesantes como escote en pico, copas extraíbles, tirantes finos y la espalda descubierta. Con un precio de 39,99€, está confeccionado con 72% poliamida y 28% elastano en el exterior y 15% elastano y 85% poliamida en el forro, mientras que el relleno es 100% poliéster. Para sus cuidados se recomienda lavar a mano a una temperatura máxima de 30ºC, no utilizar lejía ni blanqueadores, no realizar limpieza en seco, no planchar y no secar en secadora.