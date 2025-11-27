Segismundo García, propietario de Sargadelos, ha tenido que volver a parar la producción de la histórica fábrica de cerámica de Cervo (Lugo) tras una inspección de Trabajo, que opera bajo el mando de la ministra Yolanda Díaz. Así, el dueño ha ordenado paralizar la actividad tras la visita de la Administración en las instalaciones, algo que sucedió también a principios de abril.

En aquella ocasión, Sargadelos cerró esta planta «clave» para el desarrollo cultural de Galicia durante el siglo pasado, declarada además Bien de Interés Cultural (BIC). Por esto último, García propuso en su momento que se aprovechara «para acometer un centro de interpretación de la cerámica».

Sin embargo, pese a las presiones de Yolanda Díaz, la Xunta de Galicia sí pensó en su importancia y salvó la planta, comprometiéndose a realizar un estudio de las posibles mejoras en la protección de los trabajadores.

La Consellería de Empleo, Comercio y Emigración ofreció a Sargadelos la plena colaboración y sensibilidad para implantar las mejoras precisas para la protección de la salud de los trabajadores.

«Si como consecuencia de ello fuera necesario asumir nuevas obras de adecuación de las instalaciones, la Xunta se compromete a apoyar su realización, teniendo en cuenta la especial singularidad de las instalaciones, cualificadas como BIC», sentenció.

Yolanda Díaz vuelve a Sargadelos

Pese a que la empresa ya sintió la presión de la inspección a principios de este año, momento en el que estuvo a punto de cerrar, la alcaldesa del municipio ha asegurado a EP que esta última visita de los tres inspectores ha sido «rutinaria». «En eso habían quedado» en relación al expediente abierto a comienzos de año, según ella.

Precisamente, la regidora se encontraba en la mañana de este jueves allí por otras cuestiones, y se topó con los inspectores, que le comunicaron que la visita se producía «seis meses después» del pulso protagonizado por Segismundo García a principios de año.

La alcaldesa también pudo hablar con alguna trabajadora, y con el propietario de la fábrica, quien, en sus palabras, le comunicó «que cerraba la planta, la producción, y la paraba, para preservar la salud de los trabajadores».

Así las cosas, Segismundo García mandó abandonar la fábrica a la parte de la plantilla encargada de la producción y quedaron dentro, como meses atrás, los trabajadores de oficina y mantenimiento.