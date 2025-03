Ya es oficial: si has hecho la mili puedes jubilarte antes de tiempo si cumples estos requisitos

La jubilación anticipada es una opción muy deseada por muchos trabajadores en España, especialmente aquellos que llevan toda su vida cotizando y desean disfrutar de su jubilación lo antes posible. Sin embargo, no siempre es fácil cumplir con los requisitos exigidos por la Seguridad Social. La normativa es clara y establece condiciones estrictas, lo que obliga a muchos a seguir trabajando hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación. Pero hay una excepción que puede marcar la diferencia para quienes prestaron el servicio militar obligatorio, es decir, los que hicieron la mili: la posibilidad de computar ese periodo como tiempo cotizado.

Desde hace años, las personas que realizaron la mili han reivindicado que ese tiempo sirviera para mejorar su historial de cotización. Ahora, la Seguridad Social lo reconoce y permite sumar hasta un año de servicio militar para alcanzar el mínimo exigido en la jubilación anticipada. Esto supone una oportunidad importante para miles de españoles que, de otro modo, no podrían prejubilarse. La clave está en conocer los requisitos exactos y cómo puede aplicarse este beneficio en cada caso. Con la edad de jubilación en aumento y los requisitos de cotización cada vez más exigentes, este pequeño ajuste puede marcar una gran diferencia para quienes quieren adelantar su retiro. No obstante, no se trata de un derecho universal, sino de una opción que solo es válida en casos concretos. A continuación, te explicamos qué condiciones debes cumplir para que la mili cuente en tu jubilación y cómo puedes solicitar este beneficio.

La edad de jubilación en 2025 y cómo se puede adelantar con la mili

En 2025, la edad ordinaria de jubilación en España es de 66 años y 8 meses para aquellas personas que han cotizado menos de 38 años y 3 meses. Sin embargo, si se ha alcanzado o superado ese umbral de cotización, es posible jubilarse a los 65 años sin penalizaciones. Para quienes desean retirarse antes, existe la posibilidad de acogerse a la jubilación anticipada, pero siempre que se cumpla con el requisito de haber cotizado al menos 35 años.

Dentro de esos 35 años, la Seguridad Social exige que al menos dos años se encuentren dentro de los últimos 15 años antes de solicitar la jubilación. Si una persona no llega a este mínimo de cotización efectiva, su única opción es seguir trabajando hasta alcanzar los años requeridos, salvo que pueda aplicar la excepción del servicio militar.

Cómo la mili puede ayudar a adelantar la jubilación

El servicio militar obligatorio, conocido popularmente como la mili, estuvo vigente en España hasta 2002. Para aquellos que lo realizaron, la Seguridad Social permite computar hasta un año de ese tiempo como cotización, pero sólo para alcanzar el mínimo necesario en la jubilación anticipada. Es decir, si una persona ha trabajado durante 34 años y realizó la mili, puede sumar esos 12 meses adicionales para llegar a los 35 exigidos y poder jubilarse antes.

Este beneficio es especialmente relevante para quienes han tenido periodos de desempleo o trabajos no cotizados que les han impedido completar los años necesarios. Gracias a esta medida, pueden compensar ese déficit y acceder a la jubilación anticipada sin necesidad de prolongar su vida laboral más de lo deseado.

Requisitos para que la mili cuente en la jubilación

No todas las personas pueden beneficiarse de esta medida. La Seguridad Social establece unos criterios muy concretos para que el tiempo del servicio militar se tenga en cuenta en la jubilación anticipada:

Haber realizado el servicio militar obligatorio en España antes de su supresión en 2002.

antes de su supresión en 2002. Estar en situación de alta o asimilada al alta en el momento de solicitar la jubilación .

. Acreditar un mínimo de 35 años de cotización , sumando el año de mili si es necesario.

, sumando el año de mili si es necesario. Que al menos 2 años de cotización efectiva se encuentren dentro de los 15 años inmediatamente anteriores a la solicitud de jubilación.

La mili sólo se puede usar para alcanzar el período de cotización mínimo exigido en la jubilación anticipada, ya sea voluntaria o involuntaria, pero no para aumentar la base reguladora ni mejorar la pensión final.

Cómo solicitar el cómputo del servicio militar en la jubilación

Para que el tiempo del servicio militar sea reconocido en la jubilación anticipada, es necesario presentar una solicitud a la Seguridad Social. El proceso implica demostrar que se realizó la mili mediante un certificado que puede solicitarse en el Ministerio de Defensa. Este documento acreditará el tiempo exacto de servicio prestado y permitirá que la Seguridad Social lo compute como tiempo cotizado.

El trámite puede realizarse de forma presencial en los centros de atención de la Seguridad Social o a través de su sede electrónica. Una vez presentada la documentación, el organismo evaluará si se cumplen los requisitos y procederá a aplicar el cómputo correspondiente. En algunos casos, puede ser necesario aportar documentación adicional o aclaraciones, por lo que es recomendable iniciar el proceso con tiempo suficiente antes de la fecha prevista de jubilación.

¿Quiénes se benefician más de esta medida?

El cómputo del servicio militar es especialmente útil para aquellas personas que han cotizado toda su vida pero se han quedado ligeramente por debajo del mínimo exigido para la jubilación anticipada. También puede beneficiar a quienes han tenido largas etapas de desempleo o trabajaron en sectores con alta temporalidad y discontinuidad en las cotizaciones.

Por otro lado, quienes ya cumplen los 35 años de cotización sin necesidad de sumar la mili no verán alteradas sus condiciones de jubilación, ya que este beneficio no afecta al importe de la pensión, sino solo al derecho a retirarse antes de la edad ordinaria.