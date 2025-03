Esta es la pensión que te quedará si has cotizado menos de 10 años a la Seguridad Social en España en 2025

El sistema de pensiones en España está diseñado para garantizar que aquellas personas que llegan a la edad de jubilación ordinaria, puedan recibir la cantidad que les corresponde en función de lo cotizado durante un tiempo en concreto. Sin embargo, no todas las personas llegan alcanzar el mínimo de cotización que se exige para poder cobrar una pensión contributiva. En estos casos, el Estado ofrece una solución para evitar que quienes han cotizado poco tiempo queden en una situación de vulnerabilidad económica al llegar a la edad de jubilación. Toma nota, porque esta es la pensión que te queda si has cotizado menos de 10 años a la Seguridad Social.

Para el año 2025, la edad ordinaria de jubilación y los años cotizado, se corresponde con 65 años para todos aquellos que hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses. En caso contrario, la edad de retiro aumenta hasta los 66 años y 8 meses. Pero más allá de la edad, el problema principal surge cuando el trabajador no ha alcanzado los 15 años de cotización necesarios para recibir una pensión contributiva. En este escenario, la Seguridad Social dispone de una alternativa: la pensión no contributiva de jubilación, que está diseñada para aquellas personas que, pese a no haber cotizado lo suficiente, se encuentran en una situación de necesidad económica. Aunque la cuantía de esta ayuda es inferior a la de una pensión contributiva, permite que los beneficiarios cuenten con un ingreso estable para cubrir sus gastos básicos. A continuación, explicamos los requisitos y las cantidades exactas que se recibirán en 2025 si se accede a esta modalidad de jubilación.

Cuáles son los requisitos para acceder a la pensión no contributiva en 2025

Para optar a la pensión no contributiva de jubilación en 2025, es necesario cumplir con una serie de condiciones establecidas por la Seguridad Social. La más importante es la edad, ya que se requiere haber cumplido los 65 años para poder solicitarla. Además, hay que acreditar un periodo mínimo de residencia en España de 10 años entre los 16 años y la fecha de solicitud, de los cuales al menos dos deben haber sido consecutivos e inmediatamente anteriores al momento de la solicitud.

También es requisito básico tener en cuenta la situación económica de quien solicita esta pensión. Para acceder a la pensión no contributiva, los ingresos anuales no pueden superar los 7.905,80 euros en 2025. En caso de convivir con familiares, el límite de ingresos se ajusta según el número de miembros de la unidad de convivencia. De este modo, se asegura que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan y no a personas con un respaldo económico suficiente para vivir sin esta prestación.

La pensión que te quedará si has cotizado menos de 10 años

El importe de la pensión no contributiva varía en función de la situación del beneficiario. En 2025, la cantidad máxima establecida por el Real Decreto-ley 1/2025 es de 7.905,80 euros anuales, lo que se traduce en 564,70 euros al mes. Esta es la cantidad que reciben quienes tienen derecho a la pensión completa, siempre que cumplan todos los requisitos sin reducciones por otros ingresos.

Sin embargo, también existen cuantías reducidas para quienes no cumplen con todos los criterios en su totalidad. La pensión mínima, fijada en el 25 % de la pensión completa, equivale a 1.976,45 euros anuales, es decir, 141,18 euros al mes. Este importe está pensado para quienes superan levemente el límite de ingresos o se encuentran en situaciones especiales que reducen el importe total de la ayuda.

En el caso de que en un mismo domicilio convivan varios beneficiarios de la pensión no contributiva, la cantidad individual también se ajusta. Si hay dos beneficiarios en la misma vivienda, cada uno recibirá 480,00 euros al mes (6.719,93 euros anuales). Si hay tres o más personas en la misma situación, la pensión individual será de 451,76 euros al mes (6.324,64 euros anuales). Estas reducciones se aplican porque se considera que los gastos compartidos dentro del hogar permiten a los beneficiarios disponer de un mayor margen económico.

Cómo solicitar la pensión no contributiva

El proceso para solicitar esta prestación depende de la comunidad autónoma de residencia del solicitante, ya que son las administraciones autonómicas las encargadas de gestionar y conceder la ayuda. Sin embargo, en Ceuta y Melilla, esta gestión corre a cargo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

Para presentar la solicitud, los interesados pueden acudir a las oficinas de los Servicios Sociales de su comunidad autónoma, a los centros del Imserso o a cualquier oficina de la Seguridad Social. También es posible realizar el trámite enviando la documentación por correo postal. Se recomienda verificar previamente los requisitos específicos en la comunidad autónoma correspondiente, ya que pueden existir pequeñas diferencias en la documentación o el procedimiento.

En resumen, si has cotizado menos de 10 años a la Seguridad Social en España y llegas a la edad de jubilación en 2025 sin derecho a una pensión contributiva, la pensión no contributiva es la opción que permite contar con unos ingresos mínimos. Aunque su cuantía es inferior a la de una pensión ordinaria, supone un respaldo económico fundamental para quienes carecen de otros recursos. Para asegurarte de cumplir con los requisitos y recibir la cantidad que te corresponde, es recomendable informarse con antelación y gestionar la solicitud en los organismos oficiales correspondientes.