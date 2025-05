Wall Street crea el ‘TACO Trade’ para burlarse de los aranceles de Trump

La estrategia del TACO (Trump Always Chickens Out, por sus siglas en inglés) se traduce a Trump Siempre se Acobarda y se ha convertido en la receta favorita de los operadores de Wall Street. Los mercados han formulado esta estrategia para hacer frente al recrudecimiento de la guerra comercial de Donald Trump y dejar atrás los altibajos frenéticos de las Bolsas a golpe de tuit. Y la gran estrategia consiste, sencillamente, en ignorar sus amenazas comerciales. La lógica detrás de esta táctica se sostiene en las ocasiones que Trump ha dado marcha atrás a sus aranceles. Así, los inversores no dan tanto peso a estas declaraciones y frenan las bajadas extremas de los índices, como pasó al comienzo de la guerra comercial: el S&P 500 borró 12% en abril.

El término fue formulado por el columnista del Financial Times Robert Armstrong y ha enfurruñado al presidente estadounidense esta semana, quien lo ha tachado de «repugnante» en una rueda de prensa en la Casa Blanca. El mandatario estadounidense, preguntado por una periodista de la cadena CNBC si le preocupaba la popularidad de esta visión, se defendió: «Se llama negociación» afirmó. Luego, admitió que sí fijaba «una cifra ridículamente alta» para luego «bajarlo un poco» y usó como ejemplo los aranceles a China.

«Los mercados se dan cuenta de que la Administración de Trump no tolera muy bien la presión económica de los mercados y se apresurará a dar marcha atrás cuando los aranceles causen dolor» explicó Armstrong en su columna, Unhedged.

Esto se alinea con la visión de los analistas de las principales firmas de análisis, que han aconsejado salirse de las reacciones extremas. En cierta forma, esta estrategia es fruto de la desconfianza que Trump ha sembrado en los mercados en los últimos meses. Desde Vanguard alertan que «es evidente la necesidad de diversificación global en las carteras de los inversores». Para Lizzy Galbraith, economista política senior de Aberdeen Investments, el bloqueo judicial a los aranceles aún señala que hay más peligro por delante. «Es probable que los aranceles sigan siendo una característica clave del mix de políticas de Trump». Por ahora, parece que los hombres en trajes de Wall Street mantienen el ‘TACO trade’ en el menú.