Vox, el partido que preside Santiago Abascal, presenta hoy a debate en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que se pide reconocer la energía nuclear como una fuente de suministro limpia y sostenible, así como necesaria para tener la mejor combinación energética posible -mix-. Al mismo tiempo, la formación política reclama cancelar el calendario de cierre de las centrales nucleares españolas, fomentar la inversión y actualización del parque de generación atómica y extender la vida útil de las centrales existentes.

La proposición de Vox cuenta con el pleno respaldo de las compañías del sector, «para las que la energía nuclear es una tecnología fiable, con costes eficientes, que no emite Co2 y que sería clave para dar estabilidad al sistema en tanto se producen las inversiones necesarias en renovables e infraestructuras que apoyen la descarbonización», según las fuentes consultadas por OKDIARIO. De acuerdo con dichos medios, «cerrar en estos momentos las centrales nucleares puede poner en peligro la transición energética y, sobre todo, afectar a la seguridad de suministro tan necesaria para los consumidores como para la industria en general».

Vox también plantea utilizar los emplazamientos de las centrales nucleares cerradas y los nodos de vertido de las centrales térmicas clausuradas para implantar en dichas localizaciones reactores modulares pequeños (SMR). Otro de los puntos de la iniciativa es diseñar un plan de soberanía energética de España mediante el aprovechamiento de todas las fuentes de energía que contribuyan a tal fin con una planificación ordenada que responda al interés nacional.

El programa de gobierno con el que el PP se presentó a las elecciones del pasado junio también incluía la revisión del cierre de las nucleares y apostaba por esta fuente de suministro por considerarla fiable y segura, planteando al mismo tiempo la construcción de mini reactores, aunque los medios del partido consultados se abstuvieron de asegurar cuál será el sentido de su voto hoy en el Congreso.

La proposición no de ley de Vox va en línea con las decisiones adoptadas por la Unión Europea a finales de 2022 en el sentido de declarar la energía nuclear como una fuente de suministro limpia -una definición a la que se opuso en particular España, inducida por el ecologismo militante de la vicepresidenta y ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, que respalda el propio presidente Sánchez. La declaración fue aceptada a regañadientes por Alemania -inmersa en el desmantelamiento de la energía nuclear desde los últimos meses del mandato de la ex canciller Merkel- dadas las presiones de Francia.

El país que dirige Macron es la principal potencia nuclear del Continente y una de las más relevantes del mundo, pero otros estados europeos han empezado a volcarse en la energía nuclear a raíz del encarecimiento provocado por la invasión de Ucrania por Rusia y la guerra posterior, de cuyo inicio se cumplirán dos años a finales de este mes.

La postura del Gobierno español en este asunto, sin embargo, está presidida por la hipocresía. Así, por ejemplo, una de las condiciones por las que la ex vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, logró la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, fue su compromiso de facilitar recursos para capitalizar el sector y apoyar a los países que siguen plenamente comprometidos con esta fuente de suministro como es el caso de Francia.

El pleno del Parlamento Europeo aprobó en julio de 2022 la decisión de la Comisión Europea de incluir el gas y la energía nuclear en la clasificación del reglamento de taxonomía que establece qué inversiones pueden considerarse como sostenibles, de manera similar a las energías verdes y equiparables a las renovables. La decisión contó con el rechazo del Gobierno español, que prácticamente se quedó sólo en aquel momento, y que después ha tenido que ir rectificando hasta llegar a un acuerdo unánime durante la Presidencia española de la UE para ser neutral e incluso favorecer el uso de la energía atómica. Esta marcha atrás no ha impedido, sin embargo, que los planes de desmantelamiento de las centrales nucleares en nuestro país sigan vigentes de acuerdo con el calendario previsto.

Recientemente, el director de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, ha acusado con dureza a los países como España y Alemania han renunciado a la energía nuclear porque serán más contaminantes- incrementarán sus emisiones de Co2- y aumentarán su dependencia de otros países. «Deberían pensárselo dos veces», aseguró en el marco de una reunión de la organización mantenida a comienzos de la semana pasada en Francia. La Agencia es la principal entidad del mundo dedicada a mejorar las políticas energéticas en favor de un futuro más seguro y sostenible.

Según ha constatado la AIE, se está produciendo un resurgimiento de la energía nuclear en el conjunto del planeta. «Veo que la energía nuclear está regresando», indicó Birol en París en el marco de la reunión ministerial de la asociación. «En Francia, Asia, América del Norte, Oriente Medio y otros lugares», concretó. «Después de la invasión rusa de Ucrania, muchos países han comprendido la importancia de la energía nuclear junto con las energías renovables y la generación local de energía».

Esta es la razón por la que el Gobierno de Pedro Sánchez y Teresa Ribera está cada vez más solo a nivel europeo y mundial en su cruzada contra la energía nuclear. Mientras Sánchez mantiene el cierre nuclear en España, ajeno incluso a las soluciones que prometen las nuevas tecnologías, esta energía crece en el mundo como una fuente fiable y barata: casi 20 países están construyendo nuevas centrales nucleares y, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), en 2025 habrá récord de generación a nivel mundial.

A medida que aumente la producción de Francia, vuelvan a funcionar varias centrales en Japón y entren en funcionamiento nuevos reactores que se están construyendo en muchos mercados –como China, India, Corea y más de una decena en Europa–, la generación nuclear marcará récord en 2025, superando al anterior, que se registró en 2021, según el último análisis anual de la AIE.

Mientras, Sánchez sigue adelante con su plan de cierre escalonado de la nuclear en España a partir de 2027 y hasta 2035. El cierre de los siete reactores acordado en 2019 con las eléctricas contempla que Almaraz , con 1 GW de potencia, cerrará en 2027; Almaraz II, en 2028; Ascó I, en 2030; Cofrentes, en 2030; Ascó II, en 2032; Vandellós II, en 2035; y Trillo, en 2035.