Dacia es una de las marcas más accesibles del mercado y continuará siéndolo a pesar de los efectos derivados de la subida de los precios de las materias primas y el alza de los tipos de interés, que ha provocado que el coste de los coches registre la subida más rápida desde la Segunda Guerra Mundial. Un contexto que no está afectando a la marca del Grupo Renault, ya que en el mes de octubre ha conseguido colocar al Dacia Sandero como el coche más vendido en España con más de 3.000 matriculaciones. Además, ya es el octavo fabricante que más coches vende en lo que va de año, con cerca de 40.000 operaciones en 2024.

OKDIARIO entrevista a Denis Le Vot, CEO de Dacia, para conocer a qué retos se enfrenta la compañía en un contexto de subida de precios por el impacto de la inflación y de crisis económica.

Pregunta: ¿Cuál es el futuro de Dacia?

Respuesta: Es inmenso. Depende de a qué plazo lo miremos, pero yo pienso que, en el contexto actual, el aumento de los costes derivados de la inflación de las materias primas y del impacto de las nuevas normas de Europa, ha provocado que el precio de los coches suba hasta registrar el aumento más rápido desde la Segunda Guerra Mundial. Mientras, los sueldos no se han movido a la misma velocidad y el acceso a la movilidad es una cuestión para el futuro, ya que si tú vas a comprar un coche hoy va a ser más más caro, que hace dos, tres o cinco años. Una tendencia que va a continuar.

Esto es parte de la estrategia del Grupo Renault. En concreto, Renault está siguiendo la electrificación del mercado, que eso va a ocurrir y tiene un coste muy importante, mientras Dacia apuesta por ofrecer movilidad con coches que tienen lo esencial y sin rebaja para ofrecer la mejor propuesta al cliente. Hay clientes de Dacia que se podrían comprar coches de más precio, de más contenido, esto es, con grandes pantallas y sistemas tecnológicos, pero prefieren comprarse lo esencial y aquello que necesita para su coche. Una estrategia en la que se ve que estamos ganando porque somos la segunda marca más vendida en Europa a clientes particulares y yo pienso que eso va a continuar.

P: Ya que hablas de precios en el mercado, ¿va a seguir siendo Dacia una marca de coches accesible al cliente?

R: Sí. Lo interesante es que, hoy, el cliente desea seguir con su coche ocho años, que es mucho. Los 200.000 clientes que compraron un Dacia hace ocho años, que era el volumen que hacíamos en esa época, buscaba el vehículo más accesible de la gama en esa época y todavía hoy es así. Si tú recorres la ciudad para buscar la movilidad eléctrica, la más barata, regresarás con un Sprint. Si tú recorres la ciudad para buscar el siete asientos familiares, el más barato de la ciudad, regresarás con un Jogger. Si tú buscas un SUV regresarás con un Duster y si buscas un pequeño coche regresarás con un Sandero que es el coche más vendido en Europa y eso todavía sigue siendo.

Pero no son los únicos clientes de Dacia. Hoy lo que vemos es que hay otros clientes nuevos que llegan a la familia Dacia procedentes de otras marcas más premium, con más contenido, pero que se niegan a pagar por un crossover 35.000 euros o 40.000 euros y apuestan por comprarse un Duster porque quieren invertir su dinero en otra cosa que no sea un coche. Esto es, me compro un Duster y una motocicleta; o me compro un Duster y pinto la cocina.

El mundo está cambiando, entonces cada día tenemos más clientes nuevos que vienen de lugares totalmente diferentes, por ejemplo, hay compradores que no quieren gastar su dinero en pantallas y nosotros les damos esa opción.

P: ¿Cuáles son los tipos de clientes nuevos que está atrayendo la marca?

Por ejemplo, el 33% de los clientes compran el acabado más bajo del coche. Esto es, aquellos que buscan un coche accesible y no necesitan pantallas, con esto -en referencia al móvil- les vale.

P: ¿Cuáles son los próximos lanzamientos que tiene previsto hacer la marca?

R: Dacia es una marca sencilla, no queremos hacer muchos coches. Hacemos coches cuando esto tiene sentido, ya que todos ellos van dirigidos a un tipo de cliente. Por el momento, ya hemos renovado, como sabes, toda la parte baja de la gama y ahora estamos lanzando el Duster, que se comenzará a comercializar en la primera parte del año, a lo que también hay que sumar otros planes para la segunda parte del año que por el momento no podemos desvelar.

Estamos preparando el principio de lo que viene. Por un lado, el lanzamiento del Dacia Duster, que estamos lanzando hoy, y que es muy importante para la marca; la renovación total del diseño del Dacia Spring, que se podrá ver a finales de la primera parte del año que viene y, para la segunda parte del 2024 vamos con el Duster seguido del nuevo Bigster, esta puede ser la parte más importante de todo el plan.

La marca se está renovando entera. El almacén, la tienda, el logo y continuaremos con nuestros modelos y vemos que hay potencia en el segmento C.

P: ¿Cómo valoráis el cambio de logo de la marca?

R: Dacia nació con el mejor best value for money y lo seguimos siendo, estamos orgullosos de esto, ya que todavía somos la marca que te da la movilidad más accesible. No obstante, el 66% de los clientes no acuden a nuestros concesionarios, por este motivo, tienen dinero suficiente para comprarse coches de una gama superior, pero no quieren gastar su dinero en coches.

Si tú te quedas con el mismo traje que hace 15 años, presentando lo mismo y todo igual, lo más normal es que tu estrategia no funcione, al igual que si hubiésemos hecho este cambio a los cuatro años de lanzar la marca al mercado, antes de la llegada del Sandero, el Sprint o el Jogger. Sería ridículo.

P: ¿Qué importancia tiene Dacia para el mercado en España?

R: Es un país muy grande y un mercado sumamente importante para nosotros. España siempre ha estado ubicado como un mercado en el que los clientes prefieren coches un poco más grandes, esto es, del segmento C. Nosotros estábamos especializados en coches más pequeños y ahora al renovar toda la parte del segmento C, creo que vamos a tener una gran oportunidad en el mercado español para también ganar un poco de volumen y de conocimiento.

P: ¿Cómo afecta a Dacia el desembarco de los fabricantes chinos?

R: Bueno, las marcas chinas van a venir y vendrán. Hubo su tiempo para los japoneses, hubo su tiempo para los coreanos, ahora los chinos vendrán y hay que competir con ellos en el mercado. Totalmente creíble como competidor de Dacia.

Pero, también hay que entender lo que somos. Dacia es parte del grupo Renault y fabricamos coches usando las piezas y los desarrollos técnicos del grupo para hacer nuestros propios productos y los dos funcionan conjuntamente. Entonces, hacemos una inversión inteligente con un poco menos CAPEX, que una empresa que empieza de cero en Europa, haciendo una fábrica entera con toda la integración nacional o local en Europa