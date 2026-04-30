El 2026 ha empezado con una cifra histórica en inversión inmobiliaria. Sólo en los tres primeros meses del año el volumen se ha disparado un 93% con respecto al mismo periodo de 2025 hasta alcanzar los 6.300 millones de euros. Sin embargo, este dato récord tiene una cara B: el 60% de todo el dinero invertido en el sector inmobiliario se concentró en 18 grandes compraventas de más de 100 millones de euros.

Durante estos meses en nuestro país se han cerrado compraventas de gran calado en todos los segmentos del mercado inmobiliario español. En residencial, por ejemplo, destacaron todas las compras de suelo llevadas a cabo con el fin de construir vivienda asequible. Sin embargo, el sector hotelero es el líder de las operaciones, con grandes carteras y activos.

En cuanto al retail, Castellana Properties protagonizó las operaciones más voluminosas del trimestre. Por su lado, el sector de las oficinas también ha protagonizado compras relevantes en Madrid y Barcelona, como la de Inmocaixa cerrando una transacción por 385 millones.

En 2025 sólo se cerraron cuatro operaciones de más de 100 millones, por lo que para los expertos este mega incremento refleja un regreso del capital de mayor volumen al mercado inmobiliario español. Según datos aportados por CBRE, el volumen transaccionado entre enero y marzo se sitúa un 103% por encima de la media de los últimos diez años.

De hecho, las cifras registradas sólo en los tres primeros meses del año representan alrededor de un tercio del volumen total invertido en todo 2025. El sector anticipa un ejercicio realmente dinámico en términos de actividad inversora.

Este repunte de las grandes transacciones habría puesto de manifiesto, según CBRE, la confianza de los inversores en los fundamentales del mercado y su apuesta por estrategias a medio y largo plazo, «tanto en activos prime como en portfolios de escala significativa».

Madrid y Barcelona: el 73% de la inversión

Con estos registros, el primer trimestre de 2026 se convierte en el tercero más elevado de toda la serie histórica, solo por detrás de los volúmenes alcanzados en el tercer y cuarto trimestre de 2018, que superaron los 6.800 millones y 6.300 millones de euros, respectivamente.

Por ubicaciones, Madrid y Barcelona concentraron el 73% de la inversión total, ligeramente por encima de lo registrado en el primer trimestre de 2025, con un 59%, seguido de Comunidad Valenciana, con casi un 6%. Asimismo, en lo que se refiere al perfil inversor, el capital nacional lidera las operaciones con un 50% del total, seguido por los inversores canadienses (12%) y estadounidenses (11%).

España, la favorita de los inversores

Según la European Investor Intentions Survey 2026 de CBRE, España se sitúa por primera vez como el mercado europeo con mayor rentabilidad inmobiliaria prevista por los inversores, seguida del Reino Unido.

Además, España es el único país europeo que, por segundo año consecutivo, incluye dos ciudades en el ranking de destinos más atractivos para la inversión, con Madrid en segunda posición y Barcelona en cuarta. Junto con Lisboa, estas ciudades consolidan a la Península Ibérica como uno de los destinos más estratégicos para la inversión inmobiliaria en 2026.

De cara a los próximos meses, el sector espera que la actividad inversora continúe siendo dinámica, apoyada en el buen tono del mercado. La combinación de rentabilidades atractivas, liquidez creciente y fundamentos sólidos sitúa al inmobiliario español en una posición destacada dentro del panorama europeo para el conjunto de 2026.