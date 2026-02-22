Iñigo Torroba, CEO de Civislend, concede una entrevista a OKDIARIO donde destaca la buena trayectoria de su plataforma de Servicios de Financiación Participativa (PSFP) y adelanta en exclusiva el primer paso de internacionalización de la compañía, que pasa por «entrar de lleno en Portugal».

La empresa que ahora es pionera en crowdfunding y crowdlending inmobiliario en España surgió cuando, a partir de 2015, el sector promotor se empezó a recuperar de la crisis financiera.

En ese momento se vuelve a construir vivienda, las promotoras vuelven a estar activas y se encuentran con que los requisitos de capital para un proyecto son muy difíciles de conseguir de los bancos y empiezan a financiar los proyectos con fondos propios.

Torroba explica que entonces surge la necesidad de aportar una financiación alternativa a la tradicional. «Nace con un componente más digital y tecnológico para, precisamente, dar acceso a pequeños inversores a beneficiarse de este tipo de productos». Todo lo demás lo detalla en respuesta a las preguntas de este periódico.

PREGUNTA.- Antes de nada, ¿Qué es el crowdlending inmobiliario?

RESPUESTA.- Es una manera de invertir en la que, a través de nuestra plataforma, damos acceso a cualquier inversor minoritario a poder beneficiarse de las rentabilidades que ofrece el sector inmobiliario en España. ¿Cómo hacemos esto? Aglutinamos a muchos pequeños inversores que puedan invertir en un proyecto concreto desde 250 euros a cambio de un tipo de interés. O sea, una rentabilidad a un plazo determinado. Básicamente lo que hacemos es democratizar la inversión inmobiliaria para que todo el mundo, desde pequeñas cantidades de dinero, pueda invertir en el sector inmobiliario.

P.- ¿Qué ventajas tiene frente a otros modelos de financiación tradicionales?

R.- La principal ventaja es la accesibilidad. Gracias a este modelo disruptor hemos conseguido que lo que antiguamente estaba reservado a grandes patrimonios o inversores institucionales, ahora mismo cualquiera pueda acceder a beneficiarse de las rentabilidades tan atractivas que ofrece el sector inmobiliario en nuestro país. No se necesita ser técnicamente experto para poder entender en lo que estás invirtiendo. Otra gran ventaja es que puedes invertir desde cualquier punto del mundo con un dispositivo móvil. Es una inversión muy muy sencilla.

P.- En un momento como el que está atravesando ahora la vivienda, ¿cree que Civislend puede ser un actor clave en el sector?

R.- Claro, porque podemos ayudar a que haya más viviendas. Nosotros ponemos nuestro granito de arena para que, a través de nuestra solución de financiación al promotor, éste pueda dar viabilidad a muchos proyectos que si no fuese por esta solución no se podrían desarrollar. Damos acceso al promotor a que pueda desarrollar más vivienda.

P.- ¿Qué porcentaje de la inversión inmobiliaria se hace a través de este modelo de financiación? ¿Qué peso real tiene?

R.- Todavía somos relativamente jóvenes y es un sector que está en crecimiento, pero te diría que movemos al año en deuda, en financiación alternativa, unos 2.000 millones de euros. Dentro de lo que es toda la financiación alternativa, es decir, fondos de deuda, capital privado y plataformas como la nuestra. Dentro de las plataformas de financiación participativa movemos en torno a 300 o 400 millones al año. O sea, que de esos 2.000 totales nosotros aportamos del orden de un 20%.

«En 2026 queremos abrir una línea de negocio de equity»

P.- ¿Habéis encontrado recelo por parte de la banca tradicional?

R.- No, más que recelos al principio iban con pies de plomo. Ahora la realidad es que somos partners de los bancos. Es decir, nosotros entramos en fases en las que el banco todavía no puede entrar porque el proyecto no está suficientemente maduro y luego, cuando ha llegado a ese grado de maduración, ya sea por las licencias o por las preventas, el banco lo que hace es sustituir a nuestra deuda, con lo cual de alguna manera nos hemos convertido en partners indirectamente de los bancos.

P.- ¿Qué tipo de perfil es el más interesado en esta forma de inversión?

R.- Tenemos inversores desde que cumplen la mayoría de edad, 18 años, hasta inversores de más de 90 años. Es un producto tan sencillo de invertir y tan fácil de entender que casi todo el mundo puede acceder a entenderlo. Es verdad que nuestro inversor tipo es hombre o mujer de entre 30 y 55 años, y eso más o menos el 50% de toda la base inversora. Digamos que esas edades son las que más invierten.

P.- ¿Hay algún requisito que deba cumplir el inversor de Civislend?

R.- Cuando te das de alta en la plataforma te hacen un cuestionario donde te definen como inversor experto o no experto, inversor, experimentado o no experimentado y en base a esos criterios tienes más o menos limitaciones. Si eres un inversor no experimentado y quieres invertir más de equis dinero al año tiene que ser bajo tu riesgo. Y si dices que no, pues tendrás unas limitaciones de tickets de que no puedas invertir más de equis miles de euros al año.

P.- ¿Es cierto que la Generación Z se ve atraída a participar en este tipo de plataformas?

R.- Al final, al ser un modelo de inversión digital, lógicamente la gente joven está más acostumbrada y y tiene más facilidad de manejo. Pero la realidad es que nosotros tenemos inversores, Generación Z, millennials y de todas las categorías, porque es un producto que se ha consolidado como un producto financiero muy atractivo. Tiene un balance entre la rentabilidad y el riesgo de lo mejor del mercado. La gente con poder adquisitivo ya está empezando a invertir grandes cantidades de dinero con nosotros.

P.- ¿Cuáles son sus expectativas para este 2026?

R.- Pues 2026 para nosotros es un año de seguir dando acceso y que cada vez conozca más gente este modelo. Todavía tenemos mucho mercado que conquistar. Ahora mismo somos una plataforma especializada en deudas y es verdad que queremos abrir una línea de negocio de equity, pero uno muy conservador. Que nuestros inversores puedan seguir teniendo la seguridad que tienen invirtiendo en deuda, pero con los proyectos de equity.

P.- ¿Internacionalmente?

R.- Sí, llevamos un par de años diciéndolo, que queremos salir internacionalmente, pero no vemos el momento adecuado. No tenemos prisa, esa es la realidad. Queremos seguir consolidando nuestro liderazgo en España y que nuestros inversores sigan teniendo la certeza de que los proyectos que lanzamos en la plataforma son proyectos de calidad.

Y es verdad que la hoja de ruta está en internacionalizarnos en países de la costa mediterránea, donde el sector residencial o de promoción residencial es muy parecido al de España. Además, hemos lanzado ya cuatro proyectos en Portugal, aunque no tenemos una oficina física allí. Es un mercado que ya conocemos y que estamos monitorizando. Creo que el primer paso sería entrar ya en Portugal de lleno con un equipo y presencia física allí.

P.- Ante la escasez de suelo supongo que están buscando alternativas. ¿Cuáles son?

R.- El suelo escasea y encima la regulación para llevar esa materia prima a producto final es muy complicada y tediosa en el tiempo. Son muchos años, con lo cual a corto plazo parece que no está ahí la solución. Entonces… ¿Qué es lo que sí estamos viendo en las grandes ciudades? Que hay un parque de vivienda obsoleto. Hay viviendas con muchos años y sí que estamos viendo una regeneración y una transformación de ese parque de viviendas renovándolas. Ahí hay un mercado muy grande y parece que nadie habla de él. El mercado de la rehabilitación de viviendas, sobre todo en las grandes ciudades, es un mercado importante y nosotros ahí estamos muy presentes. Ayudamos mucho a regenerar ese parque y tenemos muchos promotores que se dedican a hacer reformas y rehabilitar edificios ya existentes.

P.- Por último, ¿le interesa entrar en el negocio de la VPO?

La VPO claro que nos interesa, lo que pasa es que nuestra deuda es una deuda de coste alto y los márgenes de la VPO son muy escasos. Generalmente la VPO suele tener financiación bancaria por ser vivienda protegida. Los bancos entran ahí. Entonces nosotros prácticamente no tenemos oportunidades en ese terreno.