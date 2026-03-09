El Ministerio de Vivienda, a través de Casa 47, dedicará 100 millones a comprar viviendas privadas para añadirlas al parque público y convertirlas en alquileres asequibles. Sin embargo, lo que a priori se plantea como una oportunidad, podría enriquecer a grandes tenedores y fondos buitre y contribuir a lo que tanto rechazan desde el Ejecutivo: desahuciar a los okupas.

En el pliego de la licitación consultado por OKDIARIO el Gobierno establece que las «ofertas conjuntas», es decir, de más de una vivienda e incluso de bloques de pisos favorecerá a la hora de ganar el concurso público al candidato que así presente su propuesta.

De hecho, en el texto destacan que «ese volumen puede sumar puntos adicionales según el número de viviendas presentadas en la misma propuesta (…) Por ejemplo, de 2 a 5 viviendas o más de 5».

De la misma forma, explican que se podrá presentar como propuesta cualquier vivienda de entre 40 y 120 metros cuadrados, que no disponga de protección pública y que, entre otros requisitos, no tenga okupas.

En el pliego la entidad pública de vivienda lo deja claro: «la vivienda debe transmitirse libre de arrendatarios u ocupantes». De esta manera, los grandes tenedores podrían ejecutar ellos mismos los lanzamientos y ofrecer al Ministerio de Vivienda sus pisos en packs a cambio de una atractiva ganancia económica sacada de las arcas públicas.

Asimismo, el concurso público priorizará las ofertas localizadas en zonas de mercado residencial tensionado, es decir, aquellas áreas donde los hogares destinan más del 30% de sus ingresos a costear la vivienda. Como por ejemplo, la ciudad de Madrid.

Sobre esto último se pronunció tras anunciarse la iniciativa el presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), José María Alfaro. En un breve análisis sobre en lo que podría desembocar esta estrategia explicó que en dichas zonas tensionadas los propietarios individuales sacarán más rédito vendiendo su piso por cuenta propia.

Poco atractivo para los particulares

«En un mercado alcista, especialmente en zonas tensionadas, donde la demanda supera claramente a la oferta, muchos propietarios que realmente quieren vender obtendrán previsiblemente una mejor salida en el mercado libre y ante comprador final que en un procedimiento público más condicionado, peor tasado y previsiblemente más lento», aseguraba.

Cabe recordar que Casa 47 comprará por el precio que se ofrezca en la propuesta, siempre y cuando se adecue al valor de tasación de la vivienda y no exceda del precio medio de venta que marca el Portal Estadístico del Notariado en cada zona.

Así, el precio de adquisición será automáticamente el menor de estos tres valores: oferta del vendedor, valor de tasación oficial y precio medio en euros por metro cuadrado según el precio de venta que marquen los notarios.

Es por ello que Alfaro destacaba que, si el programa quiere captar volumen -porque lo que se necesita son grandes cantidades de inmuebles- «tendría que ofrecer seguridad, agilidad y unas condiciones suficientemente atractivas para que el propietario descarte escuchar al mercado», algo que en principio parece «improbable».

El portavoz de las inmobiliarias desmontaba así una acción que, aunque parece atractiva y positiva de cara a la galería, podría terminar en una iniciativa sin resultados visibles.

«Visualizo un programa fallido que no va a atraer apenas vendedores y cuando lo haga será con viviendas poco atractivas en zonas con escasa demanda. Lo que sí sabremos es lo que nos costará en recursos públicos», finalizaba Alfaro.