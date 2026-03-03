El fondo oportunista de Wall Street Corbin Erisa Opportunity Fund LTD afloró un 1,2% en la cartera de Aedas Homes el pasado viernes 27 de febrero cuando faltaban pocas horas para que finalizara la OPA de Neinor sobre el 100% de la promotora.

El fondo estadounidense ha comprado un paquete en Aedas que asciende a 526.979 acciones, lo que supone una valoración de 12,5 millones de euros, teniendo en cuenta el precio de 23,8 euros en el que cotizaba la promotora inmobiliaria el último día de la operación.

Teniendo en cuenta que ganará tan solo unos 0,20 céntimos de euro por acción, el comprador con sede en Nueva York y domicilio social en las Islas Caimán sólo obtendría un beneficio de unos 100.000 euros tras vender sus participaciones a Neinor Homes.

Cabe recordar que la compañía comprará todas las acciones restantes de Aedas Homes -el 20,8% del capital- por 24 euros cada una y ejercitará su derecho a exigir la venta forzosa a los accionistas que no pongan a su disposición las acciones.

La decisión de los minoritarios, clave

Cabe recordar que esta es la segunda OPA que Neinor lanza sobre Aedas; la primera para hacerse con el 79,2% del capital que controlaba el fondo Castlelake, con el que pactó un precio de 21,335 euros y ya se cerró; y la segunda ha estado destinada a comprar a los minoritarios el 20,8% restante a 24 euros por acción, al verse obligada por la normativa para alcanzar un precio que se considerase equitativo.

La idea de Neinor era lograr una aceptación superior al 90% de los accionistas y, posteriormente, excluir a la compañía de cotización. En este contexto, los de la inmobiliaria vasca no dejaron de perseguir el favor de los minoritarios durante las últimas semanas de la OPA para intentar sacar adelante la operación al precio ofertado.

De hecho, según señaló este periódico, los accionistas recibieron hace unas semanas una carta en la que Neinor les exponía los beneficios en forma de retribución que tendría la aceptación de la OPA en su caso -como minoristas- así como su posterior exclusión de bolsa.

Ahora, a pocos días de conocer el resultado final de la OPA y la decisión definitiva de los minoristas, si la inmobiliaria adquiriera este último paquete a dicho precio, el desembolso total para comprar Aedas Homes por parte de Neinor habrá ascendido a 956,5 millones de euros, poniendo fin así a la mayor operación inmobiliaria de los últimos tiempos.

Neinor gana 122 millones con Aedas

En la recta final de la operación, Neinor Homes dio a conocer el beneficio neto que había obtenido en 2025 tras comprar Aedas. Según comunicó la promotora a la CNMV, el año pasado ganó 122 millones de euros y sus ingresos repuntaron un 39%.

Por otra parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de la plataforma residencial se situó en los 110,5 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 8% en comparación con el año anterior. Después, el beneficio bruto aumentó un 31%, hasta los 188,1 millones de euros.

En el periodo destacó el crecimiento de su negocio de Gestión de Activos en un contexto marcado por la segunda oferta pública de adquisición (OPA) de Aedas Homes sobre Neinor y los ingresos por comisiones que alcanzaron los 19 millones de euros.

Además, Neinor Homes ha conseguido escriturar un total de 1.917 viviendas de su cartera en propiedad y otras 1.010 del negocio de Gestión de Activos.