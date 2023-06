Si tienes una vivienda en propiedad, te llevarás una pasta: el mensaje más importante de Hacienda para ti

Hacienda tiene un mensaje muy importante para ti, te vas a llevar una buena pasta si tienes una vivienda en propiedad. La odisea de tener una vivienda en propiedad o la suerte de haber podido cumplir este paso tiene premio. Cada vez son más personas las que optan por comprar, en especial en determinadas partes de España donde las viviendas no son tan caras como en las grandes ciudades. Este compromiso que acaba determinado el futuro de una persona o familia será bien visto por Hacienda.

Hacienda tiene un mensaje muy importante para ti si tienes una vivienda en propiedad

La administración tiene sus normas y en este caso Hacienda ha creado una serie de pasos para que pagues menos por tu vivienda. Si optas por una compra debes saber que esa casa irá directamente a ganancias patrimoniales y eso significa que tributará como tal. Al final del camino deberás pasar cuentas con la administración.

Ahora todo ha cambiado y si vendes una casa para comprar otra, no tendrás que pagar el IRPF correspondiente. Para evitar pasar unas cuentas que representan unos cuantos miles de euros, será mejor que cumplas con unos requisitos que son fundamentales y tienen que ver con el uso de esta vivienda.

Es importante que sea la vivienda habitual, tanto la que se vende como la que se compra. De esta manera se está declarando que es una vivienda en propiedad para vivir y no para especular ya teniendo otra a nuestro nombre. Hacienda intenta hacer las cosas más sencillas a todos aquellos que necesitan una casa.

Si vendes no es necesario comprar al momento. Podrás beneficiarte de esta ausencia de IRPF durante dos años, el margen que tienes es este para reinvertir ese dinero que podrás aprovechar de la misma forma que antes, es decir, en una vivienda de uso habitual para toda la familia. No hay prisa para comprarla.

La única excepción son los mayores de 65 años. En ese caso no será necesario siempre y cuando la cantidad no supere los 250.000 euros. Otro supuesto en el que no hay que pasar cuentas con Hacienda es en caso de dación por pago de deuda, se entiende que la persona debe vender el piso o la casa de forma obligatoria y no para especular.