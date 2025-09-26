VIII convocatoria de BStartup Health, el programa de Banco Sabadell que está impulsando startups con gran impacto en salud

BStartup, la dirección de negocio de Banco Sabadell especializada en dar servicio y apoyo a las startups, ha lanzado la VIII edición de BStartup Health, su línea de inversión dirigida a proyectos de salud en fases tempranas de desarrollo. La convocatoria contempla inversiones de hasta 200.000 euros por compañía. En esta nueva edición, el foco se mantiene en dispositivos médicos, diagnóstico, farma y e-Health.

Como novedad, y antes de que se seleccionen los tres proyectos en los que la entidad invertirá de forma directa, las 20 startups que este año lleguen a finalistas presentarán sus proyectos ante expertos de los principales fondos de inversión en salud en España. Más concretamente AdBio, Aliath Bioventures, Asabys Partners, Clave Capital, Columbus Partners, GC Ventures, Inverready, Invivo Partners, Nina Capital , Ship2B e Ysios Capital.

«En nuestro país hay una excelente ciencia y tecnología médica que necesita apoyo para llegar al mercado y servir al paciente. Nuestro objetivo es ser un impulso en el inicio del camino, no solo con inversión, sino acercando a estas empresas a los profesionales de los fondos especializados que podrán darles excelente feedback y quizás acompañarlas con inversión en fases posteriores”, señala Yolanda Pérez, Directora de BStartup.

Casos de éxito de las ediciones previas

En el portfolio de las inversiones realizadas en las anteriores ediciones del programa se cuentan ya varios casos de éxito en campos como la neurología o la oncología entre otras áreas. Entre los hitos más destacados se podría mencionar:

.- Inbrain Neuroelectronics. La compañía acaba de cerrar un acuerdo con la Clínica Mayo de EEUU, y ha recaudado hasta la fecha 124 millones de dólares. Ha ejecutado el primer procedimiento humano con una interfaz cerebro-ordenador (BCI) de grafeno, abriendo la puerta a terapias neurológicas de nueva generación y a cirugías cerebrales más precisas.

.- ADmit Therapeutics. Pronóstico temprano de Alzheimer. Acaba de recibir la certificación del marcado CE para su test MAP-AD, un análisis de sangre cualitativo que mide nuevos biomarcadores mitocondriales y los combina con datos clínicos para predecir la progresión a demencia de Alzheimer.

.- Able Human Motion. Han desarrollado un exoesqueleto un 50% más ligero y mucho más económico que los existentes, que ayuda a personas con afecciones como lesión medular, esclerosis múltiple, ictus… Ya se está comercializando en distintos centros de rehabilitación europeos. Actualmente, trabajan en el desarrollo de una versión para uso particular, más sencilla y económica, que pueda democratizar su uso.

.- Nanobots Therapeutics. Impulsa una plataforma de nanorrobots biocompatibles con enfoque inicial en el tratamiento de cáncer de vejiga no músculo-invasivo. Fueron portada de la revista Nature cuando se demostró que estos nanorrobots llegan a todos los rincones de la vejiga y logran penetrar en el tumor, logrando una alta eficacia para reducir un 90% los tumores en ratones.

.- Gate2Brain busca que los fármacos para tratar tumores cerebrales pediátricos agresivos puedan atravesar la barrera hematoencefálica. Sus péptidos lanzadera transportan moléculas terapéuticas al cerebro. Hasta el momento la validación científica se ha realizado en modelos animales preclínicos, con prometedores resultados que han sido destacados en importantes revistas médicas.

.- Sycai Medical ha logrado obtener el marcado CE para su software médico que detecta de forma no invasiva lesiones pancreáticas premalignas a partir de imágenes médicas. Este logro permite que se posicione como pionera en el uso de IA para el diagnóstico temprano de cáncer abdominal y mejorar la precisión y eficiencia diagnóstica en radiología.

Últimos días para participar en la VIII convocatoria

Los proyectos interesados pueden consultar bases e inscribirse a través de la web de BStartup Health hasta el 30 de septiembre. (bstartup.bancsabadell.com) La convocatoria está dirigida a startups de salud en etapas tempranas con propuestas diferenciales en medtech, diagnóstico, therapeutics & drugs y e-Health.

Sobre BStartup Health

BStartup Health es el vertical de inversión en innovación en salud de BStartup (Banco Sabadell). Invierte entre 100 y 200.000 euros en compañías en fases iniciales y les da acceso a la red, mentoring y know-how sectorial del banco y de un ecosistema de socios y expertos. Desde su creación, el programa ha apoyado a una veintena de equipos fundadores con potencial de impacto clínico y escalabilidad internacional.

Sobre BStartup – Banco Sabadell

BStartup es el programa de Banco Sabadell para apoyar a las startups y scaleups en sus distintas fases de crecimiento mediante financiación, inversión y servicios bancarios especializados. Con presencia en los principales hubs de innovación, BStartup trabaja con emprendedores, fondos e instituciones para impulsar el emprendimiento tecnológico.