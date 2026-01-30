Este viernes va a haber colas en Lidl por el kit de herramientas en oferta para los más manitas

Si eres aficionado al bricolaje o te gusta tener siempre las mejores herramientas en casa, no puedes dejar escapar la oferta que en breve llega a Lidl. La cadena alemana va a lanzar este mismo viernes, tanto en su web como en tiendas físicas, el kit de herramientas que provocará colas ya que es el set perfecto para como decimos, todos los manitas.

Será este viernes 30 de enero, cuando Lidl lance toda una serie de productos Parkside, es decir, herramientas de la mejor calidad, con varias propuestas pensadas para el día a día. Entre ellas, hay un producto que destaca por encima del resto por su utilidad y por el tipo de público al que va dirigido. No es una máquina grande ni un aparato complejo, pero sí uno de esos básicos que se usan una y otra vez. Se trata de un set de brocas y puntas Parkside, anunciado en el folleto oficial de la cadena y que, por experiencia en campañas anteriores, suele convertirse en uno de los productos más buscados.

El kit de herramientas para los más manitas que va a arrasar en Lidl

El kit que Lidl pondrá a la venta este viernes incluye 204 piezas, una cifra que da una idea bastante clara de su enfoque. No está pensado para un único uso concreto, sino para cubrir múltiples situaciones habituales en casa ya sea montar muebles, colgar estanterías, ajustar tornillos, trabajar sobre distintos materiales o hacer pequeñas reparaciones sin necesidad de llamar a un profesional.

Según se indica en el folleto de Lidl para esta semana, el set está preparado para trabajar sobre metal, piedra y madera, lo que amplía bastante su margen de uso. Este detalle es clave para muchos compradores, ya que evita tener que comprar brocas específicas por separado en función del material.

El conjunto se presenta en un maletín rígido, algo que suele marcar la diferencia frente a los kits más básicos. Permite tener todas las piezas ordenadas, visibles y protegidas, y facilita tanto el almacenamiento como el transporte, especialmente para quienes no tienen un espacio fijo de bricolaje en casa.

El precio, uno de los grandes reclamos de la oferta

En el folleto, el set aparece con un precio de 19,99 euros, un precio que para muchos compradores resulta asumible incluso aunque no tengan pensado usarlo a diario. Es el tipo de compra que se hace sabiendo que tarde o temprano acabará saliendo del maletín, ya sea para montar un mueble, ajustar una bisagra o hacer una reparación rápida en casa.

En comparación con comprar brocas y puntas por separado, este formato completo permite tener una colección amplia desde el primer momento. Evita además el problema habitual de quedarse sin la pieza concreta cuando surge una necesidad puntual, algo bastante común en el bricolaje doméstico.

Parkside, por su parte, se ha convertido con el tiempo en una marca reconocible dentro de Lidl. Muchos clientes ya la asocian a herramientas funcionales para uso doméstico, lo que explica que este tipo de productos despierte interés incluso antes de llegar a tienda, pero además el ahorro no siempre está en una sola pieza, sino en el conjunto. Comprar brocas y puntas sueltas suele resultar bastante más caro a largo plazo, sobre todo cuando se necesitan distintos tamaños o formatos. Por eso, este tipo de sets completos suelen tener una buena acogida entre quienes quieren renovar su material o empezar desde cero.

Por qué estos productos suelen agotarse rápido en Lidl

Las promociones de herramientas en Lidl tienen un patrón bastante reconocible. Se lanzan en fechas concretas, con stock limitado y sin reposiciones garantizadas. Esto provoca que muchos clientes acudan el primer día de la oferta, sobre todo en artículos pequeños y versátiles como este.

A diferencia de maquinaria más voluminosa, un set de brocas y puntas no requiere una inversión elevada ni conocimientos técnicos avanzados. Es un producto que puede usar prácticamente cualquiera que tenga un taladro o un atornillador en casa, y eso amplía mucho el público potencial.

En campañas anteriores, artículos similares se han agotado incluso en las primeras horas del viernes, especialmente en tiendas con alta afluencia o en zonas urbanas. Por eso no es extraño que se formen colas antes de la apertura cuando Lidl anuncia este tipo de ofertas en su folleto semanal.

Fechas clave y disponibilidad de la promoción

El set de brocas y puntas Parkside estará disponible desde el viernes 30 de enero hasta el sábado 1 de febrero, según indica el propio folleto de Lidl. Como es habitual, la cadena advierte de que la oferta estará activa salvo fin de existencias, lo que significa que no se garantiza su disponibilidad durante todos los días de la promoción.

El producto se podrá encontrar tanto en tiendas físicas como en la tienda online de Lidl, aunque en este tipo de artículos la disponibilidad puede variar en función de la demanda y del stock disponibles, por ello, aquellas personas que estén interesadas en hacerse con este kit mejor que no esperen y en cuanto llegue el viernes, ir a por él o entrar en el bazar online de Lidl para hacer su pedido.