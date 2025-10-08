Verisure, el gigante de las alarmas, ha debutado en bolsa con una subida del 14% que ha llevado al precio de la acción hasta los 15 euros. Así, en sus primeros pasos cotizando en la Bolsa de Estocolmo, ha alcanzado una valoración de 16.000 millones de euros de capitalización bursátil.

La subida ha impactado con el precio inicial de la operación de salida a bolsa, que era de 13,25 euros. El début en el parqué de la compañía consolida a Estocolmo como la principal bolsa europea en salidas al haber conseguido en 2025 la mayor colocación pública hasta la fecha.

Fuentes de la compañía aseguran que el aumento de los precios de las acciones en el primer día responden a la historia de crecimiento de la empresa en el largo plazo.