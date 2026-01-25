Durante la feria Fitur, OKDIARIO ha tenido la oportunidad de entrevistar a Guillermo Espinós, el director ejecutivo de VB Group, que es una compañía española líder en soluciones integrales de turismo, movilidad y eventos, con fuerte presencia en España y Latinoamérica, y que, principalmente, está especializada en viajes corporativos. En concreto, Espinós resalta que ahora los viajes más solicitados son aquellos que se hacen por negocios, pero que se deciden alargar unos días más con actividades de ocio».

«Ahora, se está disparando mucho la parte de viajes bleisure, donde la gente trata de juntar viajes de negocios para luego estirar y poder quedarse haciendo actividades de ocio. El objetivo es también disfrutar un poco más de esas ciudades. Por tanto, en la parte de viajes leisure (ocio) sí que se ha notado mucho cómo están cambiando los hábitos de los consumidores, porque ya no se va tanto para conocer una ciudad, sino que se va por un evento. Puede ser por un concierto, un evento deportivo o cultural. Entonces las ciudades cada día necesitan atraer más a la gente a través de este tipo de eventos, ya que ayuda a darse a conocer. Esta rama es donde nos estamos especializando», asegura Espinós.

Asimismo, uno de los temas de mayor actualidad es la situación geopolítica, que puede haber afectado algo al turismo, y los aranceles. Sin embargo, desde VB Group aseguran que no están notando que esto afecte al turismo. «El modelo de los viajes de negocios no se está resintiendo, además de los viajes Leisure, es decir, de ocio tampoco. Mientras que otro de nuestros puntos fuertes siguen siendo los viajes a medida o viajes vacacionales. El mundo se ha ido adaptando un poco a todas esas pequeñas turbulencias», defiende.

Por otro lado, la compañía VB Group está muy centrada en su expansión en el extranjero. «Uno de los grandes retos que tenemos para el año que viene es el crecimiento en México, donde esperamos doblar el tamaño tanto a nivel de colaboradores como de facturación. Esperamos crecer mucho en el sector MICE, con incluso alguna incorporación de compañías muy potentes dentro del mercado mexicano. Y también tenemos planes de empezar a entrar en mercados como Colombia y Estados Unidos, donde ya estamos expandiéndonos a través de una red propia, también en países como Arabia Saudí. Además, ya estamos en países como Chile y Perú», explica Espinós.

Con respecto al crecimiento de la compañía en 2025, desde VB Group aseguran que «este año hemos cerrado nuestro año récord, un año más histórico, con una facturación de 170 millones de euros y con más de 300 colaboradores. De esta facturación, a día de hoy, España supone el 85% – 90%. Igualmente, tenemos unos objetivos muy potentes para 2026 en España y México, donde esperamos alcanzar una facturación de 250 millones de euros y llegar a tener cerca de 400 colaboradores».

En cuanto al modelo de crecimiento de la compañía, «nuestro modelo de crecimiento es de un 31% – 40% anual. La verdad es que desde que nos recuperamos del COVID hemos sido capaces de crecer mucho. Hemos digitalizado la compañía de manera muy potente y hemos reforzado el modelo de atención al cliente. Contamos con un servicio de 24 horas, con un nivel de atención muy potente. Nos hemos adaptado a un mundo donde hoy en día el viajero mientras está disfrutando de su propio viaje quiere tener todos los datos en el móvil, y contactar fácilmente a través de WhatsApp», afirma.