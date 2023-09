Va a cambiar todo y te afecta. Hacienda nos descoloca con su último movimiento

Hacienda nos descoloca con su último movimiento que hará que todo cambie y nos descolocará en todos los sentidos. Los impuestos y la carga que cada familia soporta a nivel financiero son enormes. Nos enfrentamos año tras año a un aumento de todo que hace que estemos pendientes de cada novedad que aparece. En cierta manera Hacienda sí que somos todos y nos guste o no, deberemos acatar sus normas en la medida de lo posible. El último movimiento de la Agencia Tributaría puede descolocarnos por este motivo.

La declaración de la Renta es un proceso al que debemos someternos cada año, por lo que es importante estar al día de las principales novedades al respecto. Estaremos muy pendientes de lo que podemos hacer y de lo que no. Hay normas que se mueven y estos años hemos visto algunos movimientos que lo cambian todo y nos afectan de lleno.

Ha subido el sueldo mínimo, con lo que el dinero al final del año que nos obliga a hacer la declaración o no, ha cambiado. Si cobras menos de 22.000 euros no tendrás que pasar por este proceso. De esta manera te evitas tener que pasar por unos trámites que pueden beneficiarte o no. En definitiva, consiste en saber qué has pagado y qué no.

Las ayudas a las familias o los elementos que desgravan permiten llegar a final de mes con una cantidad de dinero que podría ser superior. Por lo que realmente nos jugamos con esta renta un año más o menos duro, lo que se pretende es equipararnos a todos y dar ese dinero de más a quién más ha pagado, pasando por encima de los límites o de lo que marca la norma. Si tienen que devolverte dinero, llegues o no al mínimo, debes hacer la declaración.

Hasta ahora se debía hacer la declaración siempre que se tenía un segundo pagador, un trabajo o unos ingresos extra que en estos días de crisis quizás se han visto multiplicados. En la próxima renta, la correspondiente al 2023 ya no será así. No todos los que han tenido un segundo pagador van a tener que hacer la renta.

Sólo aquellos que han superado los 1.500 euros estarán obligados a pasar por este trámite. De lo contrario, no debes preocuparte. Haz números en este final de año y verás qué es lo puede suceder con tu renta este año.