Urbas se pega un nuevo batacazo en Bolsa tras su fracaso en la compra de Abengoa

El fracaso en la adjudicación de la multinacional andaluza de ingeniería e infraestructuras energéticas, Abengoa, le ha costado a Urbas un nuevo batacazo en Bolsa donde, solo en la última semana, se ha apuntado unas pérdidas del 8,8%. La operación Abengoa parecía haber reanimado la acción que, a cierre de abril, acumula una devaluación del 38% en los últimos cinco años. El valor se mantenía estable en los 0,1 euros aunque sufrió un fuerte descalabro del 6,1% el viernes al caer hasta los 0,0061 euros pese a conseguir una recuperación de última hora que dejó la caída en la cotización actual.

La acción consiguió un cierto rebote tras anunciar formalmente que recurrirá la decisión del Juzgado Mercantil Número 3 de Sevilla de adjudicar Abengoa a Cox. El mismo que resolvió el concurso de acreedores. Urbas, que cerró el viernes valorada a 0,0061 euros tras subir el 1,64%, está a niveles por debajo de los precios de 2019. En el último año acumula una pérdida de valor del 56%.

Urbas pudo girar su tendencia al distribuir una nota de prensa en la que anunciaba la presentación de un recurso contra la adjudicación de Abengoa al grupo Cox Energy. El recurso estaba tan cantado que el mismo día que el juzgado tomó su decisión, uno de sus rivales aseguraba: «Abengoa ha sido adjudicada, pero esto no ha acabado».

La calidad va por barrios

Como informaba OKDIARIO, Urbas ya tenía preparada -antes de la adjudicación de la empresa- su estrategia de judicializar el proceso en caso de no resultar ganador. Durante el análisis judicial de las ofertas, varios competidores de la inmobiliaria que preside Juan Antonio Acedo la acusaron de llevar a cabo «maniobras de presión» contra el juez Gabaldón y el administrador concursal, el socio de la consultora EY, Guillermo Ramos.

La cuestión es que, una vez conocido el nuevo dueño de Abengoa, todos los involucrados en el proceso daban por hecho que la inmobiliaria reaccionaría en contra. Era cuestión de tiempo y el equipo de Acedo apenas ha tardado doce días en presentar un recurso de reposición contra la adjudicación a la energética que preside Enrique Riquelme.

En el recurso, presentado ante el mismo juzgado que le denegó la propiedad de Abengoa, Urbas señala que su oferta es «la mejor».

En contra está el criterio del juez, del administrador concursal y de la banca. El recurso, presentado por el bufete Cuatrecasas (asesor de la inmobiliaria en todo el proceso), argumenta que Cox presentó fuera de plazo su oferta y, por tanto, es «nula de pleno derecho».

Urbas también justifica «la invalidez de la oferta ganadora» por contener una distribución del precio que va en contra del artículo 214 de la Ley Concursal y por «violar la prohibición de asistencia financiera». En un comunicado, la compañía defiende que evaluó desde el principio la adquisición de Abengoa «como una palanca para acelerar y conseguir sus objetivos de crecimiento y no como una compañía oportunista que haya visto en Abengoa un vehículo para colocarse en el panorama empresarial».

«A diferencia del resto de oferentes», dice el comunicado, «Urbas es una compañía establecida con experiencia tangible y alcance global, y con mayor proyección y capacidades para ofrecer soluciones competitivas e innovadoras en sectores globales y diversificados». La compañía que preside Juan Antonio Acedo no dice nada, sin embargo, de los diversos procesos judiciales a los que se enfrentan la empresa y sus administradores -entre otros- en Latinoamérica y en España, incluido un proceso promovido por la Fiscalía Anticorrupción en la Audiencia Nacional.

Sin embargo, juez y administrador concursal no han considerado adecuada la propuesta de Urbas de que filiales de Abengoa que no están en concurso renuncien a cobrar los créditos impagados por otras empresas del grupo. Para el juez, estas cuestiones «privan» a su oferta «de la necesaria solidez, credibilidad, afectando a la perspectiva de poder ser llevado a cabo, cuando menos sin un apoyo financiero por parte de las entidades con las que ni siquiera consta [que Urbas] hubiera iniciado las conversaciones».

Incluso, en un acto poco habitual, la banca acreedora envió al juzgado alegaciones en las que acusaban a la inmobiliaria de intentar introducir una «artificial ventaja competitiva» fuera de «la realidad jurídica y económica» de los créditos y avales concedidos. Banco Santander, Credit Agricole y CaixaBank, titulares de créditos ‘preferentes’ no dudaron en criticar que la compañía presidida por Juan Antonio Acedo no tenía intención de pagar los 462 millones en avales de Abengoa.

Resultados

En un alarde comunicativo de última hora, Urbas distribuía sus resultados en la tarde del viernes, justo en el inicio del Puente de Mayo. Las cifras han sido «auditadas por Baker Tilly con un informe de auditoría favorable sin salvedades», resalta una nota oficial en la que asegura que Urbas ha cerrado 2022 con «los mejores resultados hasta la fecha que son también la culminación a tres años de expansión mediante la adquisición de empresas».

La facturación de 2022 crece el 50% hasta los 305 millones de euros, que han permitido que su resultado bruto de explotación (Ebitda) suba el 58% hasta 41 millones, el 14% sobre los ingresos. Los datos oficiales sitúan el valor total del activo en 1.200 millones, con una mejora del 6% de su Fondo de Maniobra, 500 millones. El patrimonio neto alcanza los 595 millones de euros. El comunicado, no obstante, no refleja el resultado neto de la compañía (pérdidas o ganancias) que, al cierre de esta edición no constaban aún en el registro público de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.