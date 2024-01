La Unión Europea (UE) está lejos de seguir los pasos de la SEC, la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, en su aprobación de los ETF, fondos de inversión cotizados al contado con bitcoin, y continuará con el desarrollo del euro digital, según los analistas consultados por OKDIARIO. El histórico paso de las autoridades americanas ha causado un gran revuelo en los mercados con subidas de más del 8% en la cotización de ethereum.

El Banco Central Europeo (BCE) afirma que el euro digital se encuentra en «el inicio de la fase de preparación» desde noviembre de 2023. Un proceso que consiste elaborar «las normas de funcionamiento» de la moneda virtual y en seleccionar «los proveedores que podrían desarrollar una plataforma y la infraestructura» necesaria para implantar la divisa.

El siguiente paso será llevar el dinero digital a las instancias políticas. «Si el Parlamento Europeo y el Consejo acuerdan la propuesta de un marco para un posible euro digital, el BCE tendría que tomar la decisión final sobre su emisión», explica la Comisión Europea. Los trámites pueden provocar que el proceso se alargue unos años.

Mientras tanto, Estados Unidos da un paso al frente y apuesta de forma abierta por las criptodivisas privadas. «Creo que el camino más sostenible a seguir es aprobar la cotización y negociación de estas acciones spot de ETP de bitcoin», aseguró el pasado miércoles Gary Gensler, presidente de la SEC.

Los inversores han recibido esta noticia con euforia. «Que la SEC haya aprobado los ETF sobre Bitcoin permite facilitar la inversión en moneda digital, ello genera distintos efectos. Por un lado, permite disponer de otro activo para descorrelacionar activos en carteras. También universaliza el acceso, lo que puede producir un aumento de la demanda de bitcoins y, por ende, alza en el precio -no debe extrañar el poco movimiento en su cotización tras esta aprobación, pues la noticia estaba ya descontada por el mercado-«, explica a OKDIARIO Adrián Mora, economista e inversor.

Ángel Manuel García Carmona, profesor asociado en la Universidad CEU San Pablo, comparte esta perspectiva: «No solo supone un hito positivo en favor de las criptomonedas que, por confianza de los inversores, pueda devenir en un aumento del valor de otras criptos, por ocurrir lo que se puede entender como onda expansiva de contagio (en el sentido positivo). Por ejemplo, el ethereum ha subido más de un 8% tras saberse esta noticia».

El euro digital y el bitcoin

El proyecto de implantación del euro digital en Europa puede desplazar las medidas encaminadas a la normalización de bitcoin, según los analistas. «La eurocracia está apostando fuerte por la experimentación del euro digital, a la vez que procura que las cantidades de tope máximo a la hora de pagar en efectivo sean, progresivamente, más ínfimas. Al mismo tiempo, la eurocracia ha sido el único ente de peso en el orbe que ha querido destacar por un proyecto de ley que estrangula la IA (motivado por el potencial disruptor de la IA generativa)», explica Carmona.

Es decir, la UE no toma como referencia las decisiones que se toman en otros países y sigue un rumbo propio. Pese a ello, Adrian Mora cree que existe una posibilidad de que en el futuro el bitcoin se acepte en la región: «Por el momento, en Europa no está aprobado porque hay distinta normativa aunque es posible invertir en Bitcoin a través de ETP, que no son más que productos cotizados en bolsa que reflejan el rendimiento del activo subyacente, en este caso bitcoin. Seguramente, con el paso del tiempo y si la experiencia en Estados Unidos es positiva, veremos su aprobación en Europa».

Sin embargo, los analistas piensan que existen algunas alternativas para lograr la expansión de bitcoin en el contienente: «Otra cosa es que las entidades bancarias y financieras del sector privado europeo exploren paradigmas similares (aparte de lo que hagan las entidades del FinTech que se interesan en la criptoeconomía y el blockchain)», defiende Carmona.

Por tanto, el sector empresarial va a estar cada vez más interesado en el mundo de las criptomonedas pues «el interés que se despierte en esto puede repercutir en una mayor formación, que puede incluso potenciar las llamadas finanzas descentralizadas, vinculadas con la Web3 (paradigma nuevo en la red de redes)», según el profesor universitario.