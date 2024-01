El homólogo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Estados Unidos, la SEC, ha dado luz verde a realizar los cambios en la regulación que sean necesarios para poner en marcha los ETF, fondos de inversión cotizados al contado con bitcoin, algo que permitirá que la criptomoneda amplíe su rango de influencia y se normalice como divisa.

Desde 2018 bajo la presidencia de Jay Clayton y hasta marzo de 2023, la SEC desaprobó más de veinte presentaciones de reglas de intercambio para los fondos de inversión cotizados al contado con bitcoin. Sin embargo, la comisión ha decidido este miércoles dar un paso adelante y ofrece un reconocimiento histórico al criptoactivo.

La postura actual de la SEC permite la negociación a partir de este jueves de los productos cotizados con bitcoin a un reducido grupo de empresas que incluyen ARK21Shares, Bitwise RK, Hashdex, VanEck, WisdomTree, Fidelity y Franklin Templeton, Invesco Galaxy, Valkyrie y Grayscale.

En su esperada decisión, el regulador ha considerado que las propuestas «son consistentes» con las exigencias de diseño de los mercados para «prevenir actos y prácticas fraudulentas y manipuladoras» y, «en general, proteger a los inversionistas y el interés público».

La aprobación de la SEC

De esta manera, la SEC ha cedido finalmente, tras haber rechazado durante estos años más de veinte solicitudes de fondos de bitcoin al contado.

«Ahora nos enfrentamos a un nuevo conjunto de presentaciones similares a las que hemos rechazado en el pasado. Las circunstancias, sin embargo, han cambiado. El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia sostuvo que la Comisión no explicó adecuadamente su razonamiento al desaprobar la cotización y comercialización del ETF propuesto por Grayscale (la Orden Grayscale)», ha afirmado el presidente de la SEC, Gary Gensler.

«Por tanto, el tribunal anuló la Orden en escala de grises y devolvió el asunto a la Comisión. Con base en estas circunstancias y las discutidas más detalladamente en la orden de aprobación, creo que el camino más sostenible a seguir es aprobar la cotización y negociación de estas acciones spot de ETP de bitcoin», sentencia el dirigente.

En este contexto, el presidente de la SEC reiteró la necesidad de que los inversores ejerzan precaución frente a los numerosos riesgos asociados con Bitcoin y aquellos productos cuyo valor está ligado a las criptomonedas. Señaló que Bitcoin es fundamentalmente un activo especulativo y volátil, utilizado también en actividades ilícitas.

El desenlace anunciado pone fin a un extenso proceso que no estuvo libre de polémica, siendo la última controversia este mismo martes, cuando la cuenta oficial del regulador en la red social X (Twitter) anunció la aprobación de productos de inversión basados en bitcoin, solo para eliminar el tuit minutos después y aclarar que la cuenta había sido «comprometida» y utilizada sin autorización.

A este respecto, el área de seguridad de X, la red social propiedad de Elon Musk, confirmaba tras una investigación preliminar que la cuenta de la SEC «fue comprometida», subrayando que esta acción no consentida no se debió a ninguna violación de los sistemas de X, «sino más bien debido a que un individuo no identificado obtuvo el control de un número de teléfono asociado con la cuenta @SECGov a través de un tercero».

El valor del bitcoin, que en el último año se ha más que duplicado, respondió a la noticia de la autorización de la SEC con ligeras ganancias de aproximadamente el 1%, cotizando por encima de los 46.000 dólares. Esta subida se suma a un incremento de más del 70% desde octubre.

Tras conocerse la decisión de la SEC, Eric Demuth, co-fundador y consejero delegado de la fintech austriaca Bitpanda ha destacado que, aunque se haya producido por presiones externas, tras anular los tribunales las resoluciones del regulador, «marca un hito importante que transformará la industria».

De este modo, si muchos inversores institucionales se veían privados de operar en el sector cripto dentro de su marco normativo, los nuevos ETF serán una herramienta clave para instituciones y grandes bancos en Estados Unidos, por lo que la aprobación de un ETF de bitcoin al contado «fomentará aún más la adopción masiva de criptoactivos por parte de inversores institucionales en Estados Unidos», ha afirmado.