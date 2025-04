La constructora del Grupo ACS en Estados Unidos, Turner Construction, ha puesto en marcha las obras en un instituto en Memphis (Estados Unidos), un proyecto valorado en 150 millones de dólares (131 millones de euros). El proyecto, apodado el New Frayser Community High School, creará un colegio 25.083 metros cuadrados para más de 1.500 alumnos y abrirá sus puertas en 2027, según un comunicado de la propia empresa.

La filial neoyorquina del grupo presidido por Florentino Pérez es una de las filiales más rentables del grupo y fue responsable por 19.264 millones en ventas al cierre de 2024 y beneficios de hasta los 327 millones al cierre de 2024.

Turner ya ha cerrado acuerdos claves en los primeros meses de 2025. Entre ellos, destaca un acuerdo para construir el primer rascacielos con más de 1.000 metros de altura en Jeddah (Arabia Saudí) hace unas semanas. Por otro lado, ACS ha buscado posicionar a Turner con un pie en Europa como parte de su plan estratégico y tras el buen desempeño de la subsidiaria al cierre del año pasado. Turner anunció el verano pasado la adquisición de la compañía irlandesa, Dornan Engineering Group para avanzar su apuesta en el Viejo Continente.

«Frayser High School es más que un edificio, es una promesa a la próxima generación» explicó Andy Davis, vicepresidente y director general de Turner Construction Company. «Nos sentimos honrados de formar parte de este proyecto y de trabajar con la comunidad para crear un espacio donde los estudiantes puedan prosperar, explorar y construir su futuro».

Turner como marca emblemática de EEUU

El sello de Turner ha cambiado el panorama de los rascacielos en Estados Unidos. Turner, que fue fundada por Henry Turner en 1902, ha sido responsable por algunos de los edificios más emblemáticos de Nueva York, entre ellos, el edificio del Empire State o la sede de Bank of America. Además, fue la constructora elegida para reconstruir una de las torres gemelas, el One World Trade Center, y 660 Fifth Avenue en Nueva York, que alberga a varias compañías de renombre en Estados Unidos.