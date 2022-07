Triodos Bank: el banco de Monedero tiene a 46.500 clientes pillados en un producto tóxico

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha descubierto que el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero es el titular de 92 cuentas bancarias, 82 de ellas en el banco neerlandés Triodos Bank. Además, se trata de la entidad con la que trabaja Podemos y en la que tiene la presunta Caja B. De hecho, la Policía descubrió que Pablo Echenique fue el responsable de desviar 30.000 euros de la cuenta de la formación morada en Triodos Bank a una asociación afín.

La entidad, más allá de hacerse famosa por ser el banco de Podemos y sus líderes y presentarse como una entidad que practica lo que llaman ‘banca ética’, fue aún más conocida a partir de marzo de 2020. En plena eclosión del coronavirus tomó la decisión de suspender la compra, la venta y la retirada de los Certificados de Depósitos de Acciones (CDA), que son participaciones en el capital del banco. Por tanto, un producto de inversión y no de ahorro.

Se estima que la decisión de Triodos Bank ha dejado atrapados a más de 46.500 clientes europeos de los que 7.000 son españoles. El despacho de abogados Colectivo Ronda, que ha presentado más de un centenar de demandas al respecto, se ha entrevistado con más de 400 afectados y calcula que la inversión media oscila entre 20.000 y 40.000 euros.

Desde el bufete Arriaga Asociados, que también se ofrece para presentar demandas, señalan que se trata un producto “complejo” con un riesgo “seis en una escala de seis” y que es “muy similar a las preferentes pues no tienen plazo de vencimiento por lo que tienen un carácter perpetuo”. Además, comentan que “al no estar protegidas ni garantizadas por el Fondo de Garantía de Depósitos, no se garantiza de ninguna manera la recuperación del capital invertido”. Ambos despachos aseguran que se puede denunciar porque las CDA se comercializaron sin informar sobre sus verdaderas características y riesgos.

Triodos Bank decidió suspender la negociación del producto cuando las participaciones perdieron un 30% de su valor al pasar de los 80 euros que fueron adquiridas a los 59 euros, precio al que siguen bloqueadas. El siguiente movimiento de la entidad fue a finales del año pasado cuando anunció que las CDA pasarían a cotizar en un sistema multilateral de negociación, MTF por sus siglas en inglés, en Países Bajos. Fuentes del banco de crédito han informado a OKDIARIO que desde la primera mitad del año que viene el producto estará disponible tras cerrar un acuerdo con el banco neerlandés ABN AMRO, que se encargará de dar la liquidez al producto.

“Desde ese momento, los clientes podrán comprar, mantener o retirar sus CDA”, confirman desde Triodos Bank. Por otro lado, inciden en el hecho de que las únicas dos sentencias judiciales sobre las CDA, que han tenido lugar en Pamplona, “las hemos ganado”. Además, recuerdan que a los clientes se les realizó test de idoneidad y conveniencia para saber si el producto era adecuado para ellos.

Los letrados consultados señalan en este sentido que los demandantes o posibles demandantes deben demostrar que firmaron la adquisición de las CDA sin haber sido informados debidamente sobre el producto, sus riesgos y sin cumplimentar los tests a los que se refiere la entidad.