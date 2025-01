La destitución de José María Álvarez-Pallete como presidente de Telefónica, culminada en el consejo extraordinario de este sábado, no sólo hace efectivo el asalto del Gobierno a la operadora sino también la traición de la saudí STC Telecom, que pasó de ser posible aliada del ya ex presidente a facilitar su salida.

Formalmente, la teleco saudí no ha tenido participación en la salida de Pallete puesto que aún no tiene representantes en el consejo. Pero fuentes conocedoras de la situación aseguran que sin su apoyo el Ejecutivo de Pedro Sánchez no habría podido llevar a cabo la maniobra culminada ahora. De hecho, añaden que el Gobierno ha querido llevarla a cabo antes de dicha incorporación al consejo porque STC aspira a tener dos asientos, como adelantó OKDIARIO.

La historia comenzó con la sorprendente derrota del PP en las elecciones generales de julio de 2023. Pallete se quedó descolocado, como el resto del mundo empresarial español, y buscó protegerse de un posible asalto del renovado Gobierno de Sánchez viendo lo que había ocurrido en Indra en 2022. Para ello, inició un discreto roadshow internacional para buscar un posible caballero blanco, un inversor dispuesto a entrar en el capital de Telefónica para blindar su presidencia y su gestión.

Entre las compañías a las que visitó Pallete se encontraba STC, pero en principio la saudí no mostró excesivo interés. Y lo que hizo fue adquirir a sus espaldas el 10% del accionariado (5% en acciones y otro tanto en derivados), participación que hizo pública en septiembre de 2023. Algo que enfureció a Pallete, que viajó de urgencia a Riad el mismo día para pedir explicaciones a la compañía saudí.

Desde el primer momento quedó claro que, aunque no pensaba tomar una participación mayoritaria (el coste sería impensable), STC sí pensaba influir en la estrategia de Telefónica como su primer accionista. Pero lo más importante es que esta compra -que el Gobierno no podría vetar como la OPA sobre Talgo por los contratos de defensa con Arabia- daba la excusa perfecta al Ejecutivo para entrar en el capital de la operadora a través de la SEPI.

Manejo de los tiempos

Así lo hizo y el holding público se hizo con el 10% del capital y el nombramiento como consejero de Carlos Ocaña. La intención de la SEPI es nombrar un segundo consejero (o incluso un tercero disfrazado de independiente), de ahí que STC quiera alcanzar la misma representación, ya que posee el mismo porcentaje.

Asimismo, negoció con Criteria (el holding de La Caixa) la elevación de su participación del 5% al 10% dentro de una «solución global» que contemplaba a cambio la autorización de la OPA conjunta con la emiratí Taqa sobre Naturgy que fracasaría a la postre.

Mientras tanto, Pallete realizó algunos movimientos para tratar de congraciarse con Moncloa, como la salida definitiva de Prisa para dejar el campo libre a los amigos de Sánchez, o la utilización de Rosauro Varo como mediador para tratar de acercar posturas.

Ninguna de esas acciones le ha servido. «El Gobierno ha manejado hábilmente los tiempos y alargó hasta noviembre la autorización para la compra del 10% de STC, pese a que había pasado más de un año», explica una de las fuentes. «Y ahora, antes de que se incorpore al consejo, se carga a Pallete para poder hacer una recomposición a su medida», añade otra.

Pallete en Moncloa

El golpe de mano se decidió el viernes pasado, cuando Pallete fue llamado a Moncloa para comunicarle su destitución. Y se culminó ayer con la convocatoria de un consejo extraordinario de urgencia que ejecutó la decisión y nombró como sustituto a Marc Murtra, hasta ahora presidente de Indra.

Murtra es un hombre bien visto por todas las partes implicadas. Procede del PSC y es amigo de Sánchez desde antes de que fuera presidente del Gobierno y también es patrono de la Fundación La Caixa, con lo que mantiene buenas relaciones con Isidro Fainé. Además, tiene como tarjeta de visita con su buena trayectoria en la tecnológica, en especial su revalorización en Bolsa, el punto débil de Pallete al frente de Telefónica.