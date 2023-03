Trabajar en Mercadona sin estudios ya es posible: estas son las ofertas de empleo más jugosas

Encontrar trabajo dependiendo de la edad que se tenga puede llegar a ser realmente complicado. Lo saben bien aquellas personas desempleadas de más de 45 años, y más en el caso de que no tengan estudios superiores. Una situación muy delicada a la que se le suma la actual crisis debido a la inflación y al encarecimiento de los suministros y también del precio de los alimentos. Por ello, no se pueden dejar escapar oportunidades como la que ahora ofrece Mercadona, que cuenta con ofertas de empleo jugosas, también para aquellos que no tienen estudios.

Las ofertas de empleo de Mercadona

En la actualidad Mercadona cuenta con más de 300 vacantes de empleo, la mayoría de ellas como personal de tienda, a las que pueden acceder sin problema personas que tengan precisamente más de 45 años y sin necesidad de tener estudios universitarios.

La mayoría de los puestos van destinados para el personal de caja, así como reponedores y para atención al cliente y se reparten además entre los 1.600 establecimientos que Mercadona tiene en España, de modo que si estás interesado es importante que conozcas bien qué requisitos se deben cumplir, cuál es el sueldo y también cómo acceder a estas ofertas.

Requisitos, sueldo y cómo acceder a las ofertas de Mercadona

Aquellas personas que deseen acceder a las ofertas para ser parte de la plantilla de tienda de Mercadona tienen que cumplir una serie de requisitos que por otro lado, no son muy exigentes. De hecho, no se requiere experiencia previa, y sólo es necesario haber aprobado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Al margen de esto, lo que suelen pedir es: capacidad para trabajar en equipo así como para la comunicación, tener motivación para aprender y en el caso de que se opte a un puesto como repartidor, se necesitará carnet de conducir.

En lo que respecta al sueldo, la jornada completa tiene un salario de 1.425 euros al mes para nuevos trabajadores sin antigüedad dentro de Mercadona. Este sueldo sin embargo, puede subir en base al IPC, tal y como sucedió hace poco con los actuales empleados de estos supermercados.

Y por último si queréis acceder a las ofertas de empleo de Mercadona, tan sólo tenéis que acceder a su página web y entrar dentro de su portal de empleo. Desde este puedes buscar además las ofertas que más te interesen en función de dónde vivas, y también si buscas un trabajo de duración indefinida o temporal. Si encuentras una oferta que te interese te puedes apuntar a ella y de hecho, puedes apuntarte a más de una si lo deseas.