Carlos Torres, presidente de BBVA, ha pedido este jueves que la prórroga de la instrucción de la pieza que afecta al banco del caso Villarejo sea la última porque » es muy cansino esto». A su juicio, las diligencias que faltan por practicar se pueden hacer perfectamente en seis meses, y ha negado que el juez les haya acusado de entorpecer la investigación, pese a que su director de comunicación está imputado por encubrimiento.

«Querríamos que ya no hubiera más prórrogas, es muy cansino esto, y las diligencias que faltan se pueden hacer en seis meses. Esta instrucción se abrió en 2018, y aunque tenemos un respeto máximo y entendemos que hay que investigar a fondo, lo que queda se pueden realizar relativamente rápido», han sido las palabras de Torres durante la presentación de los resultados anuales del banco.

Ha añadido que «nuestra postura ha sido muy clara desde el principio. La investigación de PwC ha sido my profunda y hemos entregado no sólo los resultados, sino toda la información en bruto que la Policía ha podido investigar, y no ha surgido nada distinto. Y se ha constatado nuestra colaboración. Es lógico que haya percepciones distintas, pero es difícil colaborar de forma más intensa».

El presidente del segundo banco español ha llegado a negar que les hayan acusado de entorpecer la investigación o de ocultar pruebas, a pesar de que el director de comunicación de BBVA, Paul García Tobin -sentado a su lado- tuvo que declarar como imputado en un supuesto delito de encubrimiento, y a pesar de los numerosos reproches del juez y el fiscal por su falta de colaboración.

En cuanto al rápido cierre de la instrucción, tras la declaración del exjefe de seguridad del banco, Julio Corrochano, en la que acusaba directamente al expresidente Francisco González de contratar a Villarejo, numerosos exdirectivos han solicitado al juez declarar en la Audiencia Nacional. Ya lo hizo en diciembre el predecesor de Torres, Ángel Cano, también señalado por Corrochano, quien ha descargado la responsabilidad en González. Asimismo, Antonio Béjar -el primer directivo que señaló a FG- está examinando unos 80.000 correos a los que le ha dado acceso el magistrado, lo cual también lleva tiempo.

Ve menos probables las fusiones

Fuera del caso Tándem, Torres ha asegurado que ve «menos probables operaciones de concentración tradicionales en la banca en general», debido a la posibilidad de crecer mediante entidades puramente digitales. No obstante, no ha querido mojarse sobre la posibilidad de retomar las negociaciones con Banco Sabadell : «mejor no especular», ha dicho.

Tampoco ha querido confirmar si BBVA participará en la subasta del mexicano Banamex que va a poner en marcha Citi, ni sobre si sería suficiente con el capital actual tras la recompra de acciones o si necesitaría ampliar. El miércoles, Ana Botín condicionó la participación del Santander a que no requiriese una ampliación de capital.