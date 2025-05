Todo el mundo me pregunta qué colonia llevo desde que uso ésta de Mercadona: cuesta sólo 2,50 euros

Con la primavera en pleno auge y con vistas a que el verano llegue dentro de poco, encontrar un perfume que sea fresco o que nos recuerde a esos momentos de sol y tranquilidad, es algo que persiguen muchas personas. Yo misma hasta hace poco, buscaba una colonia que sin costar demasiado fuera la perfecta para esta temporada y creeme si te digo que he dado con ella. La nueva colonia de Mercadona que pertenece a Flor de Mayo, cuesta sólo 2,50 euros y por la que todo el mundo me pregunta.

Las colonias Flor de Mayo son de sobras conocidas por los clientes o Jefes de Mercadona, ya que suelen tener mucho éxito debido a su calidad, con fragancias de lo más variadas, pero además el diseño de sus botellas en formato mini, las convierte en las perfectas para llevar en el bolso. Además, suelen ser de lo más baratas, de modo que sabiendo todo esto no he podido resistirme cuando he visto su última novedad: el Mini eau de parfum mujer Flor De Mayo Daily Tale. Una nueva colonia que ya está arrasando en Mercadona y que ha provocado que muchas personas me pregunten casi a diario qué perfume llevo y cuánto cuesta, gracias a su aroma envolvente y fresco que deja huella sin empalagar.

Todo el mundo me pregunta qué colonia llevo desde que uso ésta de Mercadona

A la hora de elegir un perfume, me gusta probar, descubrir novedades, dejarme llevar por la intuición (y también por el precio, para qué engañarnos). Pero esta vez, el flechazo ha sido inmediato. Un frasquito azul pastel, con flores dibujadas y un nombre encantador: Daily Tale. No sabía si iba a durar más allá de un par de usos, pero ya voy por el segundo bote.

Se trata de una mini eau de parfum de 48 ml que cuesta solo 2,50 euros. Y lo mejor no es el precio, ni siquiera su adorable envase. Lo que realmente la convierte en un pequeño tesoro es su olor: femenino, ligero, alegre… y sorprendentemente duradero para ser tan asequible. Si eres de las que buscan una fragancia diaria, que huela bien sin ser invasiva y que no haga daño al bolsillo, sigue leyendo.

Un aroma que te acompaña sin cansar

La magia de esta colonia está en su equilibrio. No es de esas fragancias que entran como un torbellino y saturan el ambiente. Daily Tale tiene algo de cuento, como sugiere el nombre. Se perciben claramente unas notas cítricas al principio, probablemente de mandarina o bergamota, que aportan un chute de frescura instantáneo. A los pocos minutos, se suaviza para dejar paso a un fondo floral con un toque de rosa muy delicada, sin resultar empolvada.

Pero lo que más me sorprendió es el final: hay una nota cálida, ligeramente avainillada, que aparece después de un rato y le da cuerpo sin ser empalagosa. Es esa combinación lo que hace que más de una persona se gire cuando paso, pero sin que nadie se sienta invadido. Una fragancia de diario que no cansa, que acompaña y deja un recuerdo suave, casi como una caricia.

Ideal para el día a día (y para regalar)

El formato también es un acierto. Al tratarse de una mini eau de parfum de 48 ml, cabe perfectamente en el bolso. Yo la llevo en el neceser y me resulta comodísima para reaplicar si salgo por la tarde o si quiero darme un retoque rápido antes de una reunión. Aunque, para ser sincera, no hace mucha falta reaplicar: la duración es más que aceptable para el precio que tiene.

Y si buscas un detalle bonito y económico para regalar, Daily Tale también cumple. El frasco es sencillo pero alegre, con sus margaritas dibujadas en blanco y amarillo, y ese tono azul hielo que le da un aire fresco y juvenil. Parece una fragancia mucho más cara de lo que es. Ideal para adolescentes, para una amiga, o simplemente para darte un capricho sin culpa.

Una colonia barata que parece de alta gama

Hay algo que me encanta de esta fragancia y es lo bien que se adapta a distintos momentos, además de contar con ese punto elegante y limpio que recuerda a colonias de gama media-alta. No diré que sustituye a perfumes de diseñador o colonias nicho, pero sinceramente, muchas veces me ha durado y gustado más que otros de 50 euros.

Además, el hecho de que se venda en Mercadona la hace aún más accesible. Puedes comprarla cuando vayas a hacer la compra semanal, sin necesidad de entrar en perfumerías especializadas ni hacer colas eternas. Y si no te convence (cosa que dudo), tampoco has perdido una gran inversión. Aunque te adelanto que probablemente, después del primer uso, te harás tan fan como yo.