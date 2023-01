Las toallas de Alcampo que todo el mundo quiere: súper suaves y por menos de 6€

Las toallas son algo esencial en todas las casas pero pocas veces lo pensamos hasta el punto de que pueden pasar años hasta que las cambiamos o incorporamos modelos nuevos. Sin embargo, las grandes superficies ofrecen siempre interesantes ofertas en lo que a toallas se refiere y dado que además estamos de rebajas, nada como aprovechar para hacer una renovación del textil del baño y apostar de hecho, por las toallas de Alcampo que todo el mundo quiere. Que son super suaves y cuyo precio no te vas a creer dado que te costarán menos de 6 euros.

Alcampo tiene las toallas más deseadas

Si buscas toallas que sean de buena calidad, que garanticen suavidad (algo que por otro lado resulta esencial) y que no cuesten demasiado, no puedes dejar escapar las muchas propuestas al respecto que encontramos en Alcampo, pero si queremos contar con la más vendida de todas gracias a su color, sus materiales y su precio, es el modelo que os mostramos a continuación el que no podéis dejar escapar.

En concreto se trata de la toalla de lavabo Actuel, que es una toalla 100% de algodón en color gris oscuro y con una densidad de 500g/m², lo que la convierte en una toalla muy suave y bastante gruesa para secarnos bien tras habernos duchado, pero que además se seca muy rápidamente. Su color hace además que combine con cualquier tipo de mobiliario y color que tengamos en el baño si las sueles guardar dobladas y las tienes a mano o a la vista para que no te cueste coger una cuando la necesites.

Para limpiarlas, es muy fácil. Las podéis meter en la lavadora a una temperatura máxima de 60ºC, sin usar lejía. Si lo deseas puedes secarla en la secadora aunque a baja temperatura y para planchar tiene que ser a una temperatura que no sobrepase los 110ºC.

La toalla que arrasa en Alcampo es una toalla que venden suelta a un precio de 5,98 euros, pero si te gusta y deseas poder hacerte con todo un juego estás de enhorabuena. En estos supermercados vas a encontrar también de la misma marca Actuel la toalla para tocador que tiene un precio de 2,99 euros, así como una toalla de ducha que se vende por 10,98 euros y la toalla más grande de todas que se vende por 17,98 euros. Pero eso no es todo porque además del mismo estilo y marca tenemos la alfombra para el baño y a un precio de 7,99 euros.